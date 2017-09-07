Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Renault ve Dacia, Yeni Megane R.S 2018

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Renault ve Dacia Yeni modelleri ile Karşımıza çıkıyor.

Renault’un merakla beklenen yeni Megane R.S 2018 ‘i, Dacia’nın Yeni Dacia DUSTER 2018’i ayrıca, Renault’un SYMBIOZ Konsept otomobili tanıtılacak yeni modeller arasında yer alıyor.

Renault, 67. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Yeni Renault Megane R.S modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dacia standında da Yeni Duster’ın dünya prömiyeri yapılacak.

Renault’nun gelecek vizyonu ve Yeni Megane R.S 2018

Frankfurt Otomobil Fuarı, renkli bir tarz ve yüksek performansın bir araya geldiği yeni Renault Megane R.S 2018 modelinin tanıtımına ev sahipliği yapacak. Renault, aynı zamanda 2030 yılına yönelik vizyonunu sıra dışı bir format ile tanıtacak.

Dacia’nın amiral gemisi Yeni DUSTER

Daha da çekici hale gelen yeni tasarımıyla odak noktası olacak Yeni Duster 2018, Dacia standında festival havası estirmeye hazırlanıyor.