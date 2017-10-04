Yeni MICHELIN PRIMACY 4 ile 18 Bin Km Daha Uzun Ömür

Michelin, yeni teknolojileriyle her koşulda güvenlik, yüksek performans ve uzun ömürlülük sunuyor

Michelin, Frankfurt’ta yeni teknolojilerini tanıttı. Bunlardan biri de Yeni MICHELIN PRIMACY 4 ve MICHELIN ACORUS teknolojisiyle üretilen MAXION Flexible Wheel. İşte Detaylar!

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, yeni teknolojilerini Frankfurt Motorshow’da tanıttı. Michelin, yeni nesil MICHELIN PRIMACY 4 ve MICHELIN ACORUS teknolojisiyle üretilen MAXION Flexible Wheel ile büyük beğeni topladı.

Lastik sektöründe yüzyılı aşkın tecrübeleriyle sektörde kuralları yeniden belirleyen ve yön veren bir marka olduklarını belirten Michelin Grubu CEO’su Jean-Dominique Senard, bu sorumlulukla doğaya ve insana duyarlı teknolojiler geliştirdiklerini söyledi. Senard,

“Dünya çapındaki 6 bin mühendisimiz ve sektöre yön veren ürün ve hizmetlerimizle Michelin Grubu olarak her geçen gün teknoloji lideri konumumuzu güçlendiriyoruz. 2017 Frankfurt Uluslararası Otomobil (IAA) Fuarı’nda da, tüm dünyaya hareket kabiliyeti sağlamak üzere özel ürün ve teknolojilerimizi tanıttık. Yarına hazırlıklı olmak, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için ürünlerimizi daha uzun ömürlü hale getirmek bizim için çok önemli. Daha az kaynakla daha katma değerli işler yapmak, temel hedefimiz. Bu hedefle yeni teknolojiler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

18 bin km daha uzun ömür

Yeni MICHELIN PRIMACY 4, 3 yıllık Ar&Ge sürecinin ardından geliştirilen lastikler, yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunuyor. Rakiplerine oranla 18 bin kilometre daha uzun ömürlülük sunarak dayanıklılığını kanıtlıyor. Yeni nesil elastomerler ve deseni sayesinde, uzun ömürlülükten taviz vermeden, ilk kilometreden son kilometreye kadar hem ıslak hem kuru zeminde üstün performans gösteriyor.

Yeni MICHELIN PRIMACY 4

Yeni MICHELIN PRIMACY 4’ün omuz kısmında yer alan aşınma göstergesi ve dişlerin alt kısmındaki Michelin işareti de aşınma seviyesinin sürücüler tarafından kolayca anlaşılmasına olanak sağlıyor.

Aşındığında rakiplere göre 2,8 metre daha kısa frenleme mesafesi

Yeniyken de aşındığında da ıslak zeminde mükemmel tutuş sunan lastikler, yeniyken rakiplerine kıyasla 0,9 metre daha kısa fren mesafesi sunuyor. Yeni nesil MICHELIN PRIMACY 4 aşındığında ise rakip lastiklerin ortalamasından 2,8 metre daha kısa mesafede frenleyebiliyor. MICHELIN PRIMACY 4 2018 başında 64 ebat seçeneğiyle yollarda olacak.

MICHELIN ACORUS teknolojisiyle her koşulda yola devam

Dünyanın en önemli jant şirketlerinden Maxion Wheels ortaklığında geliştirilen ve MICHELIN ACORUS Teknolojisi kullanılan Maxion Flexible Wheel, lastiklerin ve jantların yol koşullarından dolayı uğradığı hasarı ortadan kaldırarak dayanıklılığa odaklanıyor. Normal şartlarda yolda çukura giren standart bir lastik, alaşımlı jant yapısından dolayı parçalanma riski taşıyor ve güvenliğe zarar veriyor. Maxion Flexible Wheel jantlar ise bir çukura girdiğinde bile MICHELIN ACORUS Teknolojisi sayesinde esneklik sağlıyor ve hiçbir zarar görmeden yola devam edilmesini sağlıyor.

ACORUS teknolojisi sayesinde, konfor ve gürültü seviyesinde optimizasyon sağlayan esnek jantlar, lastiğin doğaya olan etkilerini de minimuma indiriyor. CO2 emisyonunu düşürmesinin yanı sıra daha düşük yuvarlanma direnci sunuyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. MICHELIN ACORUS teknolojisi ile üretilen Maxion Flexible Wheel jantlar her markanın lastiğinde kullanılabiliyor. İlk etapta 19” ve üzerindeki ebatlarda satılması planlanıyor.

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