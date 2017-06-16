Yeni Microsoft Modern Klavye: Gizli Parmak izi Okuyucu içeriyor

Microsoft Parmak izi Okuyuculu Modern Klavyesini Tanıttı

Microsoft’un Yeni Modern Klavyesi Gizli Parmak izi Okuyucu İçeriyor. Yeni Microsoft Modern Klavye …

Microsoft, sessizce entegre bir parmak izi okuyucusu olan yeni bir “Modern Klavye”‘sini açıkladı. Yeni Microsoft Modern Klavye Surface Klavye’nin halefi gibi görünüyor. Yeni Gizli Parmak izi Okuyucu ve hem kablo hem kablosuz kullanım yeteneği..

Microsoft, parmak izi okuyucuyu klavyenin sağ tarafındaki ikinci Windows anahtarına entegre etti. Bunun Windows 10’a girişte veya Windows Hello Kullananların web sitelerine girişte kullanması sağlanmış.

Windows 10, MacOS ve Android Desteği

Yeni Modern Klavye, Windows 10, MacOS ve Android‘in en son sürümleri ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış.

Yeni Microsoft Modern Klavye Satış Fiyatı

Modern klavye kısa sürede piyasaya sunulacak ve 129.99 USD fiyatla satışa sunulacak. Microsoft’un Surface Keyboard’u yalnızca 99 dolara başlatmasından sonra şaşırtıcı derecede hızlı bir çıkış planı var. Şu anda piyasadaki en iyi klavyelerden birisi olarak görülse de fiyatı biraz yüksek gibi duruyor.

Parmak izi Okuyuculu Yeni Microsoft Modern Klavye

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