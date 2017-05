Yeni Microsoft Surface Book Windows 10 S ile Geliyor, ilk Görüntüleri

Yeni Microsoft Surface Book Windows 10 S işletim sistemi ile çalışacak.

Lüks bir klavye ve Windows 10 S’ye sahip bir 13.5-inçlik yeni dizüstü bilgisayarın görüntüleri Twitter üzerinden internete sızdırıldı.

Yarın düzenlenecek MicrosoftEDU etkinliği öncesinde Bazı haberler internete sızmaya başladı bile. Ünlü Microsoft Takipçisi @h0x0d , Görünüşe göre Windows 10 S’yi çalıştıran ince bir 13.5 inçlik dizüstü bilgisayarın birkaç görüntüsünü tweetledi.

Yalnızca Mağazadan indirilen uygulaması çalıştıran Bulut tabanlı işletim sistemi versiyonu olan Windows 10 S sürümünü çalıştıracak. PixelSense Ekrana ve 4 Farklı renkte, Alcantara kaplı klavyeye sahip olacak. Tüm bu materyalleri Surface Pro 4 klavyesinde görmüştük. Diğer özellikleriyle ise Chromebooks’ları MacBook’lara doğru götürebilecek özellikler olarak görebiliriz.

İlginç bir şekilde 360 Derece görüntü desteği sadece bir kaç bağlantı noktasında ortaya konuyor. Diğer tarafta USB, DisplayPort ve bir kulaklık girişi, ayrıca bir Yüzey Dock bağlantısı da olabilir.

Yarın ki etkinlikte çok daha fazlasını öğreneceğiz.

well Surface Laptop has only these ports, doen’t look ….. right…. to me pic.twitter.com/8fN7JwOYsa

Surface Laptop weighs 2.76lbs, 14.47mm thin at the back, 9.9mm thin at the front, and has 3.4 million pixels (btw what resolution is that?) pic.twitter.com/2AQShloEKA

— WalkingCat (@h0x0d) 2 Mayıs 2017