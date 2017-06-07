Yeni Microsoft Surface Pen, Dört Renk Seçeneğiyle Sadece 99$

Microsoft Yeni Surface Kalemlerini Duyurdu!

Yeni Microsoft Surface Pen Dört Renk Seçeneğiyle Sadece 99$.

Platin rengi için önceden sipariş vermeniz gerekecek.

Yeni Microsoft Surface Pen, yeni bir Surface Pro tableti ile aynı anda ilan edildiğinde, kağıt üzerinde yazı yazmak gibi hissettireceğini söylüyordu. Hatta bunun ötesinde 4.096 ayrı basınç noktası ile “şimdiye kadarki en hızlı dijital kalem” olarak lanse edilmişti. Ayrıca Paralaksı azaltan yapısı ve gölgeleme gibi şeyler için yazı ucu yanını kullanmanıza olanak tanıyan yeni bir Apple Kalem benzeri eğim özelliği de mevcut.

yeni Microsoft Surface Pen – Yeni kalemler ön siparişle satışa çıktı.

Ön siparişe şimdilik Platin Rengi açılmış görünüyor ancak ön sipariş listesinde diğer renkleri, siyah, kobalt mavisi ve bordo renkleri de mevcut. Ön Sipariş Sayfası

Eski Yüzey aygıtlarla da çalışan yüksek kaliteli özelliklerle doldurulmuş yeni bir kalemin biraz daha pahalı olması mantıklı.