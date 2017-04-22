Yeni Moto Z2 Play Oldukça Tanıdık Görünüyor, Ne Zaman Geliyor?

Yeni Moto Z2 Play Oldukça Tanıdık Görünüyor, Neden mi?

Motorola’nın orta sınıfta sevilen modeli Moto Z Play’in ikinci sürümünün ilk görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Moto Z2 Play ne zaman geliyor? Neden tanıdık görünüyor?

Yeni Moto Z2’nin ortaya çıkan görüntüsüne bakılırsa Moto Z’nin daha yuvarlak düğmeli sürümüyle karşı karşıyayız. Görüntü bu yüzden oldukça tanıdık geliyor.

Orta sınıfta oldukça iddialı bir model olarak karşımıza çıkan Moto Z Play, Moto Mods’lar ile daha kullanışlı bir hal almıştı. Eğer cihazınızı zenginleştirmek için aldığınız mods’ların bir sonraki sürümde desteklenip desteklenmeyeceğinden endişe ediyorsanız? Etmeyin! TechnoBuffalo tarafından orta çıkarılan ve yeni Moto Z2 Play’in görüntülerinde yeni cihazın eskisine oldukça benzer olduğunu görebilirsiniz.

En Önemli değişiklik: Moto Z Play’in kare düğmesi yuvarlak bir düğme ile değiştirilmiş.

Böyle bir sonuç bizim için sürpriz olmasa gerek. Haliyle telefonun kasasında yapılacak köklü değişiklikler, pil, kamera arkalığı ve Moto Z türleri için oluşturulan diğer aksesuarlar “Moto Mods‘lar” ile uyumsuzluk yaratabilirdi. Bu uyum zorunluluğunu devam ettirmek yüzünden modellerde çok radikal tasarım yenilikleri görmemizi engelliyor.

Muhtemelen bu yaz yeni Moto Z2 Play’i görebiliriz.

TechnoBuffalo