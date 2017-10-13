Yeni MTV 2018 Oranları Belli Oldu, Yüzde 40’tan Yüzde 25’e Düştü

Yeni MTV 2018 Oranlarında Merakla Beklenen Yeni Oran Açıklandı!

Merakla beklenen bir anlamda gelen tepkilerden sonra geri adım atılan MTV 2018 Oranları açıklandı. Yeni oran Yüzde 25! MTV 2018 Oranları Hakkında Tüm detaylar.

Bildiğiniz gibi MTV 2018 Oranları maliye bakanlığınca ilk önce yüzde 40 olarak açıklanmıştı. Ardından gelen tepkiler sonrası hükümet geri atmış, yeni oranın açıklanması merakla bekleniliyordu.

Günlerdir merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Motorlu Taşıt Vergisi’nde (MTV) zam oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e çekildi. Zam 1300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, üstü araçlar için ise yüzde 25 oldu.

Günlerdir merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistemi, “Önergeyle 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz.. 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz” dedi.

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Bütçe ve Plan Komisyonu’nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre

MTV’de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15’in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

Ayrıca, 2018’den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.