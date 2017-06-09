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Yeni Nesil 55 inç Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV, 55PA505T

9 Haziran 2017 - 11:24 TeknoTalk Tv
Yeni Nesil 55 inç Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV, 55PA505T

Profilo, TV Ürün Gamına Bir Yenisini Daha Ekledi

Yeni Nesil 55 inç Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV, 55PA505T !

Profilo’nun TV ürün gamı, yeni nesil ürünler ile daha da zenginleşiyor. Yüksek çözünürlük ve 4K Ultra HD özelliği ile yeni nesil Profilo Smart TV, tüketicisiyle buluşmaya hazır.

Kaliteli ve dayanıklı ürünleri evlerinize getiren Profilo’nun TV ürün yelpazesi, 55PA505T yeni nesil Smart TV ile daha da zenginleşiyor. 55 inç Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV, benzersiz ekran ve görüntü özelliği ile dikkat çekiyor.

Yüksek çözünürlükle gerçekçi izleme deneyimi

55 inç Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV, 3840 x 2160 piksel ekran çözünürlüğü ve ultra gerçekçi renklerden oluşan renk skalasıyla kullanıcılara keyifli ve gerçekçi bir izleme deneyimi sunuyor. Profilo’nun 4K özelliğine sahip Ultra HD Modelleri, Full HD özellikli bir televizyona oranla dört kat daha fazla çözünürlüğe sahip.

Yeni Nesil Profilo 4K Ultra HD LED Smart TV Yetkili Satıcılarda!

TV ürün gamını genişletmeye devam eden Profilo, 55 ve 65 inç 4K Ultra HD Modelleri ile tüm Profilo Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuluyor.

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