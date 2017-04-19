Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 Serisi, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Tarihi?

Radeon RX 500 Serisi, Bugüne kadar en çok ilgi çeken grafik kartı yükseltmesi

Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 Serisi Grafik Kartları Duyuruldu. Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 Serisi, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Tarihi Nedir?

AMD bugün gelişmiş oyun performansı, yüksek saat hızları ve iyileştirilmiş 2. Nesil Polaris mimarisinin güçlü bir birleşimini barındıran ve PC oyuncularına grafik kartlarını yenilemeleri için en iyi sebepleri sunan; yeni nesil AMD Radeon RX 500 Serisi Grafik Kartlarını duyurdu.

Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 serisi, zamanı geçmiş teknolojiden sıkılmış, modern oyunlardan performans alamayan, akıcı VR deneyimi yaşayamayan veya en yeni görüntüleme teknolojilerinden yararlanamayan 10 PC oyuncusundan 9’unun tercihi olmak ve özellikle sistem yükseltmeleri için tasarlandı. Radeon RX 500 serisi grafik kartları, içerisinde en yeni teknoloji ve özellikleri barındırıyor:

Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 serisi Teknik Özellikleri

DirectX® 12 ve Vulkan® destekli oyunlarda daha iyi performans – Radeon™ RX 500 serisi, 2. Nesil Polaris mimarisi kullanılarak geliştirildi. Özellikle DirectX 12 ve Vulkan gibi düşük seviye, yeni nesil API’ler ile yüksek performans sunmak için tasarlandı. Ayrıca sıra dışı oyun ve VR deneyimleri için eşzamansız işleme desteği de barındırıyor 2. Radeon RX 500 serisi GPU’lar, daha yüksek saat hızları; gelişmiş boşta ve çoklu ekran etkinliği ile oyuncuların donanımlarına ince ayar yapabilmesini sağlayan özelliklerle donatıldı. Radeon™ FreeSync Teknolojisi ile birleştirildiğinde; oyuncular piyasadaki neredeyse bütün oyunlarda ekran yırtılması ve giriş gecikmesi olmadan akıcı oyun performansı elde edebilecekler.

– Radeon™ RX 500 serisi, 2. Nesil Polaris mimarisi kullanılarak geliştirildi. Özellikle DirectX 12 ve Vulkan gibi düşük seviye, yeni nesil API’ler ile yüksek performans sunmak için tasarlandı. Ayrıca sıra dışı oyun ve VR deneyimleri için eşzamansız işleme desteği de barındırıyor Radeon RX 500 serisi GPU’lar, daha yüksek saat hızları; gelişmiş boşta ve çoklu ekran etkinliği ile oyuncuların donanımlarına ince ayar yapabilmesini sağlayan özelliklerle donatıldı. Radeon™ FreeSync Teknolojisi ile birleştirildiğinde; oyuncular piyasadaki neredeyse bütün oyunlarda ekran yırtılması ve giriş gecikmesi olmadan akıcı oyun performansı elde edebilecekler. Gelişmiş tepki süreleri; Radeon™ Chill ile daha etkin ve serin çalışma – Radeon Chill, Radeon™ RX 500 serisi için hazırlanmış gelişmiş bir kare oranı kontrolcüsüdür ve aktif edildiğinde otomatik olarak arka planda çalışarak, fare hızı ve oyuncunun hareketleri göre oyunlardaki kare oranlarını dinamik olarak düzenler 4.

– Radeon Chill, Radeon™ RX 500 serisi için hazırlanmış gelişmiş bir kare oranı kontrolcüsüdür ve aktif edildiğinde otomatik olarak arka planda çalışarak, fare hızı ve oyuncunun hareketleri göre oyunlardaki kare oranlarını dinamik olarak düzenler Radeon ReLive ile muhteşem şekilde yayınlayın, paylaşın ve oyununuzu kaydedin – Radeon™ RX 500 serisi, oyununuzu kaydetmek, özelleştirmek ve paylaşmak için piyasanın en devrimsel çözümünü destekliyor. Radeon ReLive yazılımı oyuncuların oyunlarını kaydederken, giriş seviyesi sistemlerde bile, akıcı şekilde oynayabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda HEVC ve H.264 kodeklerini kullanarak 4K çözünürlükte 30 ve 60 FPS’yi destekliyor. 5. Radeon ReLive aynı zamanda dünyadaki en popüler oyun yayın platformlarıyla entegre şekilde çalışıyor.

Oyuncuların büyük bir çoğunluğunun ihtiyaçlarını karşılayacak olan Radeon RX 500 Serisi kartlar:

Radeon RX 580: Akıcı 1440p oyunlar için – Radeon RX 580, testlerde Radeon™ R9 380X’e kıyasla ortalama %57 daha iyi performans sağlıyor; Radeon lider AAA oyunlar ve VR deneyimlerinde akıcı oynanış için RX 580 8GB GDDR5 grafik kartı 299 USD + KDV ve Radeon RX 580 4GB GDDR5 grafik kartı 266 USD + KDV’den satışa sunuluyor.

– Radeon RX 580, testlerde Radeon™ R9 380X’e kıyasla ortalama %57 daha iyi performans sağlıyor; Radeon lider AAA oyunlar ve VR deneyimlerinde akıcı oynanış için RX 580 8GB GDDR5 grafik kartı 299 USD + KDV ve Radeon RX 580 4GB GDDR5 grafik kartı 266 USD + KDV’den satışa sunuluyor. Radeon RX 570: Maksimum seviyede 1080p oyunlar için – 4GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 570, Radeon™ R7 370 7 ‘e göre ortalama 2.3 kat daha iyi performansı, 235 USD + KDV’ye sunuyor.

– 4GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 570, Radeon™ R7 370 ‘e göre ortalama 2.3 kat daha iyi performansı, 235 USD + KDV’ye sunuyor. Radeon RX 560 : Etkin 1080p oyunlar için – 2GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 560; dünyanın en popüler oyunlarında akıcı bir oynanış deneyimi için Radeon™ R7 360 8 ’den ortalama; %57 daha yüksek performansı 109 USD + KDV’ye sunacak.

– 2GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 560; dünyanın en popüler oyunlarında akıcı bir oynanış deneyimi için Radeon™ R7 360 ’den ortalama; %57 daha yüksek performansı 109 USD + KDV’ye sunacak. Radeon RX 550: PC oyunlarına giriş kapısı – 2GB GDDR5 bellek barındıran Radeon RX 550, rakibi dahili grafik çözümüne karşı ortalama 4 kat; Radeon R7 250’ye göre ortalama 1.7 kat daha fazla performansı 89 USD’ye sunacak. 9Radeon RX 550 aynı zamanda HDMI 4K60; 4K oynatım ve HEVC içerik desteği ile ev sinema sistemi PC’leri için de uygun bir çözüm olarak çekiyor. 5 RX 550 aynı zamanda HDR’a hazır ve akıcı; yırtılma olmayan oyunlar için Radeon™ FreeSync 2 desteği de sunarken, küçük boyutlu, kompakt kasalar için de düşük profili ile uygundur. 10,11

Büyük ortaklarımızın sunduğu Radeon RX 580 ve 570 grafik kartı çözümleri, bugünden itibaren; dünyanın her yerindeki mağazalar ve e-dükkanlardan satışa sunulacaktır*.

Yeni Nesil AMD Radeon RX 500 serisi Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Radeon RX 550 grafik kartının ise 20 Nisan’da Radeon RX 560 grafik kartının ise Mayıs ayının başında pazara sunulması planlanıyor.

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