Dünyanın En Çok Satan SUV’u Yenilendi, Yeni Nissan X-Trail 2017

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN SUV’U YENİLENDİ

Dünyanın En Çok Satan SUV’u Yenilendi, Yeni Nissan X-Trail 2017 .

Nissan’ın kompakt SUV sınıfındaki amiral gemisi ve tüm dünyada en çok satan SUV modeli olan X-Trail yenilendi. Nissan X-Trail’in dış tasarımı güncellenirken, “Aile boyu heyecan” için kullanım kolaylığını arttıran yeni özellikler ve yenilikçi teknolojiler dikkat çekiyor. Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle güncellenen Yeni X-Trail Avrupa ile aynı anda Türkiye pazarına sunuldu.

Dünyanın en çok satan SUV modeli Nissan X-Trail’in tasarımı, ekipmanları ve teknolojileri yenilendi. Dış tasarım detayları yenilenen X-Trail’in yeni özelliklerle iç mekan kalitesi artırılırken sürüş güvenliğini destekleyen bir dizi yeni teknolojiler devreye alındı. Ayrıca yeni X-Trail ile 7 koltuk seçeneğine ek olarak 5 koltuk seçeneği de ürün gamına dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde lanse edilen yeni Nissan X-Trail 2017 , Temmuz 2017 itibariyle Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.

Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı değerlendirmede, “SUV pazarına olan ilgi ve talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Rekabetin bu denli yoğun olduğu bir ortamda X-Trail modelimizin SUV segmentindeki dünya liderliği ile gurur duyuyoruz. Avrupa ile aynı anda satışa sunduğumuz yeni X-Trail’in, yenilenen özellikleriyle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğine ve aile boyu heyecan yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Tüm detaylarıyla yeni Nissan X-Trail 2017

Nissan’ın en önemli modellerinden biri olan X-Trail; öncelikle beş, Eylül’den itibaren de yedi koltuklu versiyonlarıyla keyifli yolculuklar hayal eden dinamik aileleri hedefliyor.

Rogue olarak satışa sunulduğu ABD pazarı da dahil olmak üzere ilk neslin satışa sunulduğu 2000 yılından bu yana tüm dünyada 3,7 milyon adet Nissan X-Trail satıldı. Nissan X-Trail son derece popüler olduğu Avrupa pazarında 500 bin kişiye ulaştı. 2014 yılına oranla 2015 yılında satışlarını ikiye katlayan Nissan X-Trail, başarılı satış grafiğini hız kesmeden sürdürdü ve takip eden yılda satışlarını yüzde 40 oranında artırdı.

Rekor kıran Nissan X-Trail ABD pazarındaki Rogue satışları da dahil 2016 mali yılında gerçekleştirdiği 766 bin adetlik satış performansıyla dünyanın en popüler SUV modeli oldu ve bütün rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Heyecan uyandıran yeni dış tasarım

Belirgin ve karakteristik çizgileri, vurgulu çamurluk ağızları ve akıcı zarif hatlarıyla dikkat çeken Nissan X-Trail her zaman heyecan uyandıran kaslı bir görünümle beğeni topluyor. Bütün bu karakteristik özellikleri korunan yeni Nissan X-Trail 2017, kalite algısını arttıran ve daha da dinamik hissettiren detaylarla yenilendi.

Ön tamponla bütünleşen yeni ‘V’ formlu heybetli ön ızgara, daha geniş bir tasarım ortaya koyarak, dinamik ve heyecan uyandıran bir görünüm sergiliyor. Krom ve siyah plastikle şekillenen ön ızgara X-Trail’in gövde rengiyle kontrast oluşturarak ön plana çıkıyor. Heybetli ön ızgaranın tasarımını devam ettiren yeni ön farlar yeni bumerang formlu gündüz farlarıyla tamamlanıyor. Sky Pack ve Design Pack donanım seviyelerinde halojen farlara yer verilirken Platinum donanım seviyesinde BI-LED Far Sistemi devreye giriyor.

Yeni Nissan X-Trail 2017 ’de BI-LED Far Sistemi, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemiyle destekleniyor.

Yenilenen ve yuvarlak yerine dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Yenileme kapsamında ön park sensörleri de revize edildi. Daha önce de tampona entegre olan, ancak tamamen gömülü olmayan sensörler yenileme operasyonuyla tamponlara tamamen gömüldü. Yapılan bu geliştirme Nissan’ın detaya gösterdiği özen ve kalite yaklaşımı açısından büyük öneme sahip. Tasarımı yenilenen arka tampon ilave edilen krom detaylarla daha kaliteli ve modern bir görünüm sunarken ön tampondaki sensörlerde olduğu gibi arka tampon sensörleri de optimize edildi. Yine yenileme operasyonu kapsamında arka stop grupları da elden geçirildi ve LED teknolojisiyle modernize edildi.

Tüm donanım seviyelerinde sunulan alüminyum alaşımlı jantlar kalite algısını yükseltirken Design Pack versiyonunda yeni sunulan 18 inçlik jantlar yenilenen Nissan X-Trail’in dinamik tasarımını tamamlıyor. Önceki modelden alınan 19 inçlik jantlar yine en üstteki Platinum donanım paketinde standart olarak sunuluyor. Tasarımdan kaynaklanan 50 mm’lik artışla uzunluğu 4.690 mm’ye ulaşan Nissan X-Trail’in genişliği (1.830mm), yüksekliği (1.710mm) ve dingil mesafesi (2.705mm) değişmedi. Bunun dışında dış tasarımdaki değişiklikler 0,23’lik rüzgar sürtünme katsayısında da bir değişikliğe neden olmadı.

Yeni Nissan X-Trail 2017 ’de var olan sekiz gövde renginden altısı kullanılmaya devam edecek. Bu renklere Bakır Kahve, Magnet Kırmızı, Blazer Mavi ve Bronz Kahve olmak üzere dört yeni renk daha eklendi.

Konfor ve Kalite Yan Yana

Nissan X-Trail’deki yenilikler sadece dış tasarımı kapsamıyor. İç mekanda kalite algısını daha da arttıran bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Nissan’ın yeni modellerinin tasarımını küresel olarak yansıtan ve tüm X-Trail versiyonlarında standart olarak sunulan yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. D formlu alt kenarı düz direksiyon simidi giriş-çıkışları kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir his ve görünüm sunuyor.

Merkezi küçültülen ve kolları inceltilen direksiyon sürücüye yüzde 17 daha fazla görüş sunarken sağ ve sol taraftaki dört yönlü kumanda düğmelerinin tasarımı da yenilendi ve daha sezgisel bir kullanım sunan yapısıyla sürücünün gözünü yoldan ayırmadan fonksiyonları kumanda etmesini sağlıyor. Kalınlığı 34 mm’den 37,5 mm’ye çıkartılan direksiyon simidi artık ele daha iyi oturuyor. Direksiyon göbeğinin alt kısmını süsleyen yeni ‘V’ formlu saten gümüş uygulama ön ızgaranın tasarımını devam ettirirken Platinum donanım seviyesinde standart olarak direksiyon ısıtma özelliği sunuluyor.

Beş veya yedi koltuk olmak üzere iki farklı koltuk düzenine sahip olan Nissan X-Trail’in Platinum donanım seviyesinde deri döşeme standart olarak sunulurken şekilleri güçlendirilen koltuklar vücudu daha fazla kavrıyor. Mevcut X-Trail’de sadece ön koltuklarda sunulan koltuk ısıtma sistemi, yeni X-Trail’de ikinci koltuk sırasında da (3. Koltuk sırası hariç) Platinum donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Yaşam alanının kalite algısını ve konfor seviyesini daha da yukarılara taşımak için detay iyileştirmeler yapıldı. Orta konsolun sol ve sağ yanına deri kaplı birer ped konumlandırılırken, torpido gözünün üst kısmı daha modern ve kaliteli bir yüzeyle kaplandı. Havalandırma ızgaraları ise yeni parlak siyah yüzeyle daha modern ve kaliteli bir görünüm sunuyor. Kapı döşemelerinin çeşitliliği arttırılırken iki koltuğun ortasındaki kol dayama yerinin ve saklama alanının tasarımı da yenilendi. X-Tronic otomatik şanzımanlı versiyonların yeni deri vites kolu da iç mekandaki kalite algısına katkı sağlayan detaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni BOSE Premium Ses Sistemi



Müşterilerinden gelen talebi değerlendiren Nissan, premium ses sistemi geliştiricisi Bose işbirliği ile Platinum donanım seviyesinde yüksek kaliteli bir ses sistemi sunuyor. Sistem; ön camın alt kenarında iki adet 25 mm’liktweeter, ön kapılarda iki adet 165 mm’likwoofer, arka kapılarda iki adet 130 mm’likmid ve stepne yuvasına gizlenen iki adet 115 mm’likwoofer olmak üzere sekiz hoparlörden oluşuyor. Sistem yine Bose marka sekiz kanallı dijital amplifikatör ve dijital ses işlemcisi tarafından besleniyor.

Müşteri görüşlerine önem veren Nissan, DAB dijital radyo özelliğini Design Pack ve Platinum versiyonlarında standart olarak sunarken, ayrıca anten performansını arttırmak ve daha zarif bir görünüm sunmak üzere köpekbalığı yüzgeci formlu yeni anten bu versiyonlarda devreye giriyor.

Yeni Hareket Sensörlü Bagaj Erişimi

X-Trail’in en üst iki donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bu özellik yenilenen X-Trail ile birlikte hareket sensör özelliği ile geliştirildi. Bagaj kapağını açmak için kullanıcının ayağını arka tamponun altına uzatması yeterli. Bagaj kapağının açılmasıyla geniş bir yükleme alanı ortaya çıkıyor. Akıllıca uygulanan geliştirmeler sayesinde beş koltuklu versiyonlarda 500 litre olan bagaj hacmi 565 litreye ulaşırken, yedi koltuklu versiyonların bagaj hacmi (445 litre) değişmedi. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.996 litreye kadar ulaşabiliyor. Tüm X-Trail versiyonlarında bagaj alanının kullanımını arttıran esnek bagaj sistemi standart olarak sunuluyor.

Nissan Intelligent Mobility Teknolojileri



Yenilenen X-Trail’e yeni Nissan Intelligent Mobility teknolojileri eklendi. Geri manevra yaparken veya park yerinden çıkarken oluşması muhtemel kazaların önüne geçmek için ilk kez Arka Çapraz Trafik Uyarısı sunuluyor. Yaklaşan bir tehlikeye rağmen sürücünün manevrasını sürdürmesi halinde sistem sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor.

X-Trail’de 2014 yılından bu yana sunulan Çarpışma Önleyici Sistem,Yaya Algılama özelliği ile daha da geliştirildi. Aracın ön tarafında bulunan radar ve kamera ile çalışan bu yenilikçi teknoloji yayalara çarpma olasılığını en aza indiriyor.

Yeni Nissan X-Trail 2017 ’de sunulan bir başka yeni teknoloji olarak Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ile birlikte çalışan Sabit Durma Desteği (SSA) öne çıkıyor. Otomobili üç dakika boyunca bulunduğu pozisyonda sabit bir şekilde tutan SSA ardından el frenini otomatik olarak devreye sokuyor ve böylece sürücüye ayağını fren pedalından çekme özgürlüğü sunuyor. Sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran SSA devreye girdiğinde gösterge panelinde yeşil bir ışık beliriyor.

Yenilenen Nissan X-Trail; Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Park Yardımcısı, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ve Şerit Takip Sistemi gibi teknolojilerle sürüş güvenliğini desteklerken, ailelerin en iyi yol arkadaşı olmaya devam ediyor.

Yeni Nissan X-Trail ayrıca 2014 yılında Euro NCAP’ten aldığı 5 Yıldız’ı koruyor.

Güvenli, Konforlu ve Verimli Bir Sürüş

Nissan, otoyol, şehirlerarası yollar ve şehir içi olmak üzere her tür sürüş koşulunda güvenli, konforlu ve verimlibir sürüşvaat ediyor. X-Trail, yüksek verimlilik seviyesine sahip 130 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motor seçeneği sunuyor. Motor seçenekleri manuel şanzıman dışında X-Tronicotomatik şanzımanla da kombine edilirken önden çekişli versiyonlar dışında dört tekerlekten çekiş seçeneği de bulunuyor.

Yeni Nissan X-Trail motor seçenekleri:

Motor

1.6 130PS dizel

1.6 130PS dizel

1.6 130PS dizel

Şanzıman

6MT (2WD)

6MT (4WD)

X-Tronic(2WD)

CO2(g/km)

139

139

135

Karma (lt/100km)

5.3

5.3

5.1

Tüm performans değerleri 17 inç jant için geçerlidir.

Donanım Özellikleri

Donanım seviyesinden bağımsız olarak her yeni Nissan X-Trail versiyonu standart olarak altı adet hava yastığı ve ABS, elektronik fren gücü dağılımı ve araç denge kontrol sistemi de dahil sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Bunun dışında hız sınırlama özelliğine sahip hız sabitleme sistemi, Bluetooth bağlantısı, otomatik klima, elektrik kumandalı/otomatik katlanan/ısıtmalı yan aynalar ve alüminyum alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak açılabilen panoramik cam tavan, deri döşeme ve tavan rayları devreye giriyor.

Ayrıca dış görünümü daha da çekici kılan dekoratif aplikasyonlar ve yan basamak gibi opsiyonlar dışında Nissan aksesuar koleksiyonu kapsamında bir çok yeni aksesuar yeni X-Trail’de sunuluyor.

Fiyat ve Lansmana Özel Kampanya

Eklenen özellikler ile daha donanımlı hale gelen Yeni Nissan X-Trail 2017, lansmana özel 162 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, en donanımlı versiyon olan Platinum versiyonu ise 190 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Nissan ayrıca, Yeni X-Trail için lansmana özel 36 ay vadeli yüzde 0,99 faizle 60 bin TL kredi fırsatı sağlıyor.

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