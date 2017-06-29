Yeni Nokia 3310 Fiyatı ŞOK Etti, Yurt Dışında 200TL, Türkiye’de 549 TL

Nokia, Yeni 3310 Modelinin Türkiye Fiyatına Sessiz Kaldı!

Yeni Nokia 3310 Fiyatı ŞOK Geçirtti, Yurt Dışında 200TL, Türkiye’de 549 TL..

17 yıl aradan sonra Türkiye pazarına yeniden giriş yapan ve Efsanenin dönüşünü merakla bekleyenler büyük bir ŞOK yaşadı. Yeni Nokia 3310’un fiyatı taraflı tarafsız herkesi şaşırttı.

Yeni Nokia 3310 Fiyatı ŞOK Geçirtti, Yurt Dışında 200TL, Türkiye’de 549 TL. Bu Kadar da olmaz Dedirtti. Efsane Fiyatıyla Hayal Kırıklığı yaşattı.

Türkiye’de Vodafone ile cihazlar için özel bir işbirliğine gideceği açıklanan yeni Nokia’lardan en çok beklenen efsane 3310 modeli Türkiye’de satışa çıktı. E-ticaret mağazalarında da satışa çıkan efsane telefon 3310’un fiyatı için tam bir ŞOK yaşayabilirsiniz.

Yurt dışında 200 TL Türkiye’de 549 TL

Yurtdışı satış fiyatları örneğin Hindistan’da yaklaşık 200 TL’ye gelen Nokia 3310’un son açıklanan fiyatları 65 dolar seviyelerindeydi. Türkiye’de ilk etapta gördüğümüz fiyatlar ise bunun üzerinde. 549 TL fiyat etiketine sahip olan 3310’un fiyat farkı dikkat çekici. Yurtdışında aynı parayı ödeyerek 2 veya 50 TL daha koyarsanız 3 tane 3310 alabilecekken Türkiye’deki 350 TL’lik fark yüksek görünüyor.

Sebep Sadece Vergi Yükü Olamaz!

Bu fiyatlarda Türkiye’de vergi yükünün gösterilmesi tek başına etkili olamaz. 549 TL satış fiyatına Akılsız telefona vermek için …

Bu Kadar da Olmaz!

Yeni Nokia 3310 Fiyatı 549 TL.