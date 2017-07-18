İşte Yeni Nokia 8, Nokia’nın ilk ÜST DÜZEY Android Telefonu Geliyor

HDM Global Nokia Markasını Yeniden Canlandırmayı Başardı!

Ortaya çıkan ilk görüntüleri ile Yeni Nokia 8 Karşınızda, Nokia’nın ilk ÜST DÜZEY Android Telefonu karşımıza sızan görüntüleri ile çıkan Yeni Nokia 8’in özellikleri merak ediliyor.

HMD Global şubat ayından itibaren çıkardığı yeni Android Serileriyle Nokia Markasını yeniden canlandırmayı başardı. Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 gibi Serilerin yanında daha mütevazi olması beklenen ancak özellikle Türkiye fiyatı ile şok eden yeni Nokia 3310 yinede markanın adından iyi yada kötü son dönemde oldukça bahsettirdi.

Operatörlerle olan anlaşma eksikliğinden biraz hayal kırıklıklarına uğramış olsalarda yıl boyunca kullanıcı kitlesini genişletmeyi başardıklarını söyleyebiliriz. Görünen o ki şirket bununla da yetinmiyor.

Yeni ortaya çıkan bir kaç sızıntıya göre; Nokia Serisinin bir sonraki modeli olacak olan Nokia 8’i markanın şimdiye kadar yaptığı EN ÜST DÜZEY Android Telefonu olacak. Güçlenen Nokia 8 Özellikle Kamerası ile dikkat çekecek gibi duruyor. Zeiss Marka Optiğin kullanıldığı yeni Nokia 8 ile ilgili ilk aklımıza gelen sorular ise Hangi Özelliklere Sahip Olacak? Ne zaman satışa sunulacak? Satış Fiyatınıda çok merak ediyorum. zira Nokia 3310 550 TL gibi bir fiyatlarla Türkiye pazarında yerini almıştı.

HMD TA-1012 olarak model numaralandırılan yeni Nokia 8 şimdiki üst düzey akıllı telefonların kullandığı Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile gelecek. Ayrıca arka tarafa bakan spor bir görünüme sahip çift kameraya da sahip olacak.

Model numarası olarak Alman WinFuture ise daha farklı bir numaradan bahsetti – TA-1004. Ancak diğer bahsettiğimiz ayrıntıları orası da doğruladı.

Söz konusu haberde T-1004 model numarasıyla üretileceği; Yeni Nokia 8’in 5,3 inç büyüklüğünde QuadHD (2.560×1.440 piksel) bir ekrana, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye, 13 MP çift kameraya , 4 ve 8 GB bellek seçeneklerine ve 64 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Yeni Nokia 8 Renk seçenekleri içinse ;

Mavi,

Gümüş,

Altın/Mavi,

Altın/Bakır renk seçenekleri ile sunulması bekleniyor.

Yeni Nokia 8 Satış Tarihi ve Satış Fiyatı Ne Olacak ?

Fiyatı konusunda 600 Euro’dan bahsediliyor ve 31 Temmuz’da satışa sunulacağı söyleniyor.