Yeni Nokia Sadece VODAFONE Mağazalarında Satılacak, Efsane Vodafone’da

Merakla Beklenen Efsane Nokia Telefonların Yenileri Sadece VODAFONE’da

Yeni Nokia Sadece VODAFONE Mağazalarında Satılacak, Efsane Vodafone’da. Yeni Nokia Akıllı Telefonlar ilk 3 ay sadece Vodafone Mağazalarında Satışa Sunulacak.

Yeni Nokia akıllı telefonlar, farklı tasarımıyla eğlenceli özelliklerini Android deneyimiyle birleştiriyor.

Vodafone, herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefi doğrultusunda efsane cep telefonu markası Nokia ile yeniden buluşmanın adresi olacak. Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, Nokia’nın 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 model akıllı telefonlar ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’da, ergonomik metal tasarım, sezgisel parmak izi güvenliği; okunması kolay – güneş ışığında bile mükemmel fotoğraflar çeken ve hareket halindeyken otomatik olarak odaklanan ön ve arka kameralar bulunuyor. Üstün işçilik; ayırt edici tasarım ve güçlü bir eğlence özellikleriyle saf bir Android deneyimine sahip olan Nokia’lar; bu özellikleriyle size telefonunuzu kendi tarzınızda kullanabilme imkanı sağlıyor.

Engin Aksoy: “Efsane Nokia akıllı telefonları Türkiye’deki tutkunlarıyla ilk Vodafone buluşturuyor”

Vodafone ve Nokia işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve HMD Global Başkanı Florian Seiche’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu. Akıllı telefon pazarının hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüdüğüne dikkat çeken Engin Aksoy, şunları söyledi:

“GfK’nın araştırmasına göre, Türkiye’de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satıldı ve akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre %4,2 büyüdü. Vodafone Türkiye olarak, akıllı telefonu herkes için erişilebilir kılmak üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Herkesin kaliteden ödün vermek zorunda kalmadan en iyi telefona sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, kalitesi ve teknolojisiyle tüm dünyanın tanıdığı ve beğendiği Nokia markasının sahibi HMD ile işbirliğimizi son derece önemsiyoruz. Bu işbirliğiyle, sektörde efsane haline gelmiş bir markayı tutkunlarıyla ilk olarak biz buluşturacağız. Nokia’nın 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 akıllı telefonlar 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak. Yeni Nokia akıllı telefonların, hem üstün teknik özellikleri hem de milyonlarca Nokia severin yoğun ilgisi sayesinde Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz.”

Nokia markasının telefon ve tabletler için tek lisans sahibi olan HMD Global Başkanı Florian Seiche, şunları söyledi:

Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye’ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone işbirliğiyle, tüketicilerimize saf Android’de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Herkes için Yeni Nokia Telefon – Efsane’in Adresi VODAFONE!

Tüm Nokia akıllı telefonlarda, tüketiciler her zaman en saf Android deneyimine sahip oluyor. Ayrıca aylık güvenlik güncellemeleri ile Nokia akıllı telefonlar güvenli, güncel ve olması sağlanıyor ve seçimi tüketici deneyiminin kalbine koyuyor. Ayrıca “Doze”un en son özelliklerine sahip en güncel Android özellikleri sayesinde cepte veya çantadayken batarya ömrünü koruyor. Ayrıca, Google’ın en son yeniliği “Google Asistan” ile daha mükemmel bir Android deneyimini daha da geliştiriyor. Ekiplerimiz, Google Asistan’la yapılan görüşmelerin Nokia akıllı telefonlarında sorunsuz olmasını sağlamak için birlikte çalıştı.

Nokia 3 uygun fiyatıyla, Nokia 5 zarif tasarımıyla ve Nokia 6 yüksek oyun performansıyla öne çıkıyor.

Nokia 6 , Güçlü eğlence deneyimi ve üstün işçilik

Üstün işçilik ve ayırıcı tasarım ile kapsamlı bir ses deneyimini birleştiren yeni Nokia 6, 5.5” tam HD ekranıyla gerçek bir premium telefon deneyimi sunuyor. Yekpare tek bir 6000 serisi alüminyum bloğundan hazırlanan Nokia 6, güçlü bir telefonda, olağanüstü eğlence deneyimine sahip olmak isteyenler için ideal. Çift hoparlörlü akıllı ses amplifikatörü, tüketicilerin derin bir bas ve benzersiz netlik deneyimi yaşamasına olanak tanırken, Dolby Atmos® sesi güçlü bir eğlence deneyimi yaşatıyor.

Çarpıcı renk üretimi ile Nokia 6; ince formdan ödün vermeden, güneş ışığında okuma deneyimi sağlayan, tamamen lamine edilmiş bir ekrana sahip. Qualcomm® Snapdragon ™ 430 mobil platformu ve Qualcomm® Adreno ™ 505 grafik işlemcisi ile güçlendirilen Nokia 6; performans ve güç tüketimi arasındaki mükemmel denge seviyesine ulaşıyor. Nokia 6; yedek pil ömrüyle dışarıdayken de eğlence deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak için tasarlandı.

Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır olarak dört renk seçeneği olan Nokia 6’nın perakende satış fiyatı 1,349 TL.

Nokia 5 , Kesintisiz, premium ve dayanıklı tasarım

Nokia 5, yekpare tek bir 6000 serisi alüminyum bloğundan hazırlandı ve Corning® Gorilla® camlı lamine 5.2 “IPS HD ekrana sorunsuz geçiş yapan mükemmel bir tasarıma sahip. Anten tasarımında çığır açan bir yenilik sunan Nokia 5; kaliteli, detaylara önem veren dayanıklı yapısıyla üst düzey bir marka kalitesi sunuyor. Qualcomm® Snapdragon ™ 430 mobil platformu tarafından desteklenen Nokia 5; mükemmel bir pil ömrü ve gelişmiş grafik performansı sunarak, günlük kullanım ihtiyaçlarıyla premium tasarımı mükemmel bir şekilde dengeliyor. Nokia 5; 8MP, 84 derece geniş açılı ön kamerası, selfilere ekstra daha fazla sahne özelliği, hem güneş ışığında hem düşük ışıkta mükemmel ekranı görünürlüğünü ile ceplerden çok; hak ettiği gibi ellerden düşürülmeyen bir telefon olacak.

Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Nokia 5’in perakende satış fiyatı 1,149 TL.

Nokia 3 , Uygun fiyatta üstün bir işçilik

Nokia 3, olağanüstü bir deneyimi eşi benzeri görülmemiş bir değerle sunmak için tasarlandı. Hassas alaşımlı alüminyum çerçeve ile tek bir alüminyum parçadan oluşan Nokia 3; olağanüstü yapısal bütünlük ve korumaya sahip. Sıfır hava boşluğu ve şekillendirilmiş Corning® Gorilla® Glass ile tamamen lamine edilmiş 5 “IPS ekrana sahip olan Nokia 3; dayanıklılığı ve mükemmel görüş açısıyla hepsinden iyi bir izleme deneyimi sunuyor. Polarize ekranı sayesinde daha az yansımayla; parlak güneş ışığında dahi rakipsiz görünürlük ve net bir deneyim sunan Nokia 3; sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş 8MP geniş açılı ön ve arka kameraları; kompakt ve zarif formuyla gerçekten birinci sınıf bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor.

Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere; dört farklı renk seçeneği bulunan Nokia 3’ün piyasa satış fiyatı 949 TL.