Yeni NVIDIA Drive PX Pegasus AI Bilgisayar Duyurdu, 5. Seviye Özerklik

NVIDIA Robotik Dünya için Otomobil Üreticilerine Yardımcı Oluyor.

Yeni NVIDIA Drive PX Pegasus AI Bilgisayar Duyurdu, 5. Seviye Özerk Otomobiller için Yapay Zekalı Bilgisayar.

Şu anda yollarda gördüğümüz yarı özerk otomobillerin çoğunun merkezinde NVIDIA donanımı var. Otomobil üreticileri GPU – Grafik İşlemcilerinin en son özelliklerinin araçlarına ve kendilerine güç verdiklerini keşfettiklerinde, oyun severler için ekran kartları ve işlemciler üretmekten tanıdığımız yonga üreticisi NVIDIA; otomobil sektörünün vazgeçilmezleri arasına girdi.

Otomobil üreticileri hali hazırda 2. seviye veya 3. seviye özerkliğe sahip araçlarını pazara sürmeye devam ediyor. NVIDIA’nın AI bilgisayarı olan NVIDIA Drive PX Pegasus görünüşte 5. seviye özerkliğe sahip bulunuyor.

5. Seviye özerklik ise kısaca pedalların, direksiyonun ve kimsenin kontrolü ele geçirmesine gerek kalmaması anlamına geliyor.

Yeni NVIDIA Drive PX Pegasus AI Bilgisayar saniyede 320 trilyon işlem gerçekleştiriyor ve bu selefinden 10 kat daha fazla.

Şirketin hali hazırda 25’in üzerinde partner ile özerk taksiler üzerinde çalıştığını söyleniyor. Bu nedenle bu daha küçük ve daha güçlü bilgisayarın amacı özerk otomobil üzerinde çalışan şirketlerin prototipler araçlarının merkezlerinde bulunan dev bilgisayar dizelerini ortadan kaldırmak.

Bir anlamda NVIDIA’nın bu yeni bilgisayarı bu tür çalışmalar yapan otomobil üreticilerini mutlu edebilir.

NVIDIA Drive PX Pegasus özerk sürüş yapan otomobilin AI’sını ve veri toplama mekanizmasını güçlendirmek (onlaca gelen kameradan gelen büyük miktardaki veriden bahsetmiyorum bile), LIDAR sensörleri, kısa ve uzun menzilli radar şaşırtıcı olabilir ve genellikle gövdede depolanan bir küçük sunucu odası olmak zorunda olduğu anlamına gelir. Tüm bu sistemler otomobilin elektrik kaynağından hem daha fazla enerji çekiyor hemde otomobilin kullanım aralığını azaltıyor.

Yeni NVIDIA Drive PX Pegasus AI bilgisayar, bir kart – plaka ölçülerinde ve mevcut modelden çok daha az güç kullanıyor. Ancak üreticilerin bunu eline almalarına biraz daha zaman var. Yeni bilgisayar, 2018 yılının ikinci yarısında NVIDIA’nın henüz duyurmadığı yeni nesil GPU’larla birlikte satışa sunulacak.

Elbette özerklik yada özerk gelecek, sadece insanlara 2018’de Deutche Post DHL’in yapmak istediği gibi özerk otomobil araç filosu kurup teslimat yapmakla ilgili değil; aynı zamanda çevrimiçi alışverişleriniz ile de ilgilidir.