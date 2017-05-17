Yeni Olympus Tough TG-5, Taş Gibi Sağlam ve 4K Video Desteği Sunuyor

Yeni Olympus Tough TG-5 Yaz Mevsimine Damgasını Vuracak.

Yeni Olympus Tough TG-5, Taş Gibi Sağlam ve 4K Video Desteği Sunuyor!

Olympus’un yeni TG-5 modeli sağlam ve kompakt bir gövde ve 4K Video desteği ile yaz aylarına damga vuracak. Yeni Olympus Tough TG -5.

Yaz mevsimi geldiğinde yeni ve sağlam kameralar çok daha fazla revaçta olur. Kimi sahil kenarında kimi dağlarda, toza ve darbelere karşı çok daha dayanıklı yeni modeller bir biri ardına çıkmaya başlıyor. Olympus’ta bu anlamda yeni bir model duyurdu. Yeni Olympus Tough TG-5!

Yeni Bas ve Çek özellikli yeni TG-5; 12 Megapiksel CMOS sensörüne, 25-100mm f / 2.0 geniş açı lense (35mm eşdeğer), 4x optik zoom, 12,800 maksimum ISO ve en son TruePic VIII görüntü işlemcisine sahip.

Seyahatlerinizde size yol arkadaşı!

Seyahatlerinizi kayıt etmek isteyenler içinde 4K video desteğini 25 ve 30 fps’de sunuyor. 1080p yi ise 25,30,50,60 ve 120fps’de.

Dayanıklılık?

Doğal olarak dış koşullara karşı dayanıklı olan yeni Olympus TG-5, su geçirmez, ezilmez,toz geçirmez ve donma önleyici özelliklere sahip. GPS, RAW+JPEG çekimi, bir 3 inç LCD Ekranı ve WiFi desteği ile çekimlerinizi kolaylıkla akıllı telefona aktarma yeteneği sunuyor.

Satış Tarihi ?

Suya Dayanıklı Kasanın ayrı olarak 300$’a satılması beklenirken, yeni Olympus Tough TG-5 Haziran Ayında 450$’a satılması bekleniyor.

Galeri: Olympus Tough T-G5 | 10 Foto

Engadget