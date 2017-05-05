Yeni Peugeot 308, Akıllı, Zarif ve Teknolojinin Ruhunu Yansıtıyor

Yeni Peugeot 308 Şık Tasarımı ile karşımızda.

8 İleri otomatik şanzımana kavuşan yeni Peugeot 308…

Peugeot, Yeni nesil Peugeot 308’i lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor.

Yeni Peugeot 308; markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara; oldukça şık ve dinamik tasarımlı motor kaputu; ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile son derece etkileyici bir dış tasarım sergiliyor.

İç mekanı, yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan “kapasitif” dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit® domine ediyor. Yeni Peugeot 3008 SUV’da da kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor.

BlueHDi Motor

Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motorlar ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor.

Akıllı, zarif tasarım

Yeni Peugeot 308 hem hatchback; hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken; her biri etkileyici dış tasarımı bünyesinde barındıran Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTi olmak üzere altı farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.

Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu; ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın tasarımı tamamlıyor. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergileyen ön tamponun altını kaplayan üç parça devasa hava girişi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temiz havanın motora ulaşmasını sağlayan üç parça devasa hava giriş ızgaralarıyla aerodinamik açıdan da önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Aslan pençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni Peugeot 308 kısa ön ve arka çıkıntılarıyla kusursuz bir manevra kabiliyeti vaat ediyor.

Sürücü destek sistemleri ve bağlanabilirlik

Yeni Peugeot 308’in sürücü destek sistemi; Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Aktif Şerit Takip Sistemi de dahil olmak üzere sekiz adede kadar son derece gelişmiş sistemi bünyesinde barındırıyor; Yeni Peugeot 308 ayrıca fren yaparak aracı durdurabilen (sadece otomatik şanzımanlı versiyonlarda) veya 30 km/s fonksiyonuna sahip olan (sadece manuel şanzımanlı versiyonlarda); hız sabitleme sistemine sahip ilk PSA Grubu otomobili olmasıyla öne çıkıyor.

180° açılı arka kameraya sahip Visiopark ve Park Yardımcısı fonksiyonu ile donatılan yeni Peugeot 308 park ve manevraları sürücünün kabusu olmaktan çıkartıyor.

Park Yardımcısı fonksiyonu aracın bulunduğu sokaktaki boş park alanını ölçüyor ve aracı boş park yerine yönlendiriyor.

Üstün araç içi bağlanabilirlik seçenekleri sunan Yeni Peugeot 308’deki i-Cockpit® akıllı telefonun ekranını aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliği ile araç içinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Screen özelliği Mirrorlink®, Android Auto® ve Apple CarplayTM olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan üç farklı protokolü destekliyor. Ses komut özelliğine sahip olan ve çok hızlı çalışan 3 boyutlu uydu navigasyon trafik durumunu gerçek zamanlı olarak sürücüye ileten TomTom® Traffic özelliği yoğun kent yaşamındaki trafik stresinin önüne geçme noktasında sürüye yardımcı oluyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motor ve güç aktarma organları

Yeni Peugeot 308 GT’de sunulan BlueHDi 180 S&S dizel motor Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirilen tamamen yeni sekiz kademeli EAT8 Tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle son derece akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sunan yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman stop&start özelliğiyle sürüş konforunu ve sürüş verimliliğini destekliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip motor ve şanzıman kombinasyonu benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

PSA Grubu’nun gerçek sürüş koşullarındaki tüketim değerlerinin bağımsız sertifika bilgileriyle örtüşmesini öngören yaklaşımını yansıtan Peugeot; Euro 6.c egzoz gazı emisyon normunu devreye alan dünyanın ilk otomobil üreticilerinden biri. Eylül 2018’den itibaren, Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) değerleri sertifika bilgilerinin 2,1 katını geçmemesi gerekiyor.

Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla; yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri görev yapıyor.