Yeni Philips 65-inç OLED 9 Serisi Özellikleri ile Büyülüyor

Philips’in Yeni 65 Inc OLED 9 Serisi Televizyonla Sanatı Birleştiriyor

IFA Berlin 2017’de tüketici karşısına çıkarılan Philips’in yeni 65-inç OLED 9 Serisi. Yeni Philips 65-inç OLED 9 Serisi Özellikleri Neler?

Philips 65’’ (164 Ekran) OLED 9 serisi televizyonlarla sanat için televizyon ve televizyon için sanat arasında bir tercih yapmaya gerek kalmıyor. Ürünün kendisi de e özellikleri kadar çarpıcı.

Philips TV serisinin amiral gemisi ürünü; en yeni OLED teknolojisini P5 Mükemmel Görüntü motoru ve üç taraflı Ambilight sistemi ile birleştirerek görüntü kalitesinde çığır açıyor.

Yeni Philips 65-inç OLED 9 Serisi Hakkında Dikkat Çeken Başlıklar

Philips 65’’ (164 Ekran) OLED 9 serisi;

Çok ince OLED paneli ve çok geniş renk gamına sahip,

P5 Mükemmel Görüntü İşleme Motoru,

Premium UHD ve Mükemmel HDR performans seviyesi,

Çerçevesiz OLED ekran ile üç taraflı Ambilight pürüzsüz bir şekilde bağlantılı,

Dört Çekirdekli işlemci ile çalışan Android TV ™,

Akıllı bağlantılı 6.1 Ses Sistemi,

Avrupa Dizayn ödüllü cam, alüminyum ve Avrupalı Kvadrat marka hoparlör.

Kusursuz Siyah , Renkler ve Hareketler, Olağanüstü OLED

Yeni OLED 9 Serisi, OLED teknolojisi, P5 Motoru ve Ambilightin kusursuz birleşiminden oluşuyor. OLED TV’ler ışık kaynağını her pikselde tamamen kapatabilme özelliği sayesinde sonsuz siyahların tekrar oluşturulmasına olanak tanıyor.

Philips OLED TV, beyazların da zirvesine çıkarak 900 nit’lik görüntü üretebiliyor. Hem siyah hem de beyazın en uç noktalarına kadar ulaşabilmesiyle eşsiz bir kontrast sağlanıyor. Görüntüdeki en parlak ve en karanlık öğeler eşzamanlı olarak ekranda çoğalıyor.

OLED ürünlerde siyahların daha siyah olmasıyla, 9 Serisinde ürünün daha doğru ve akışkan bir renk paleti sunmasına olanak tanıyor. (% 99 DCI-P3).

65 Inc (164 Ekran) OLED 9 serisinde kenar aydınlatmasının üzerinde bulunan görüş açısı sayesinde izleyici her açıdan mükemmel bir görüntü izleyebiliyor.

OLED TV’ler geleneksel LED TV’lerden 100 kat daha hızlı tepkime süresi sayesinde görüntüler arasındaki geçiş çok kısa olduğundan hareketli görüntüler olağanüstü keskinliğe ulaşabiliyor.

OLED ve P5’in Mükemmel Birleşimi

Yeni Philips P5 işlem motoru, hali hazırda etkileyici bir performansa sahip olan Perfect Pixel Ultra HD motoruna kıyasla % 50 performans artışı sağladığından, 65 Inc OLED 9 serisi Philips TV’nin 3800 PPI olan bu zamana kadar aldığı en yüksek görüntü performans endeks skorunu kırıyor.

Ultra HD ve 4K görüntüye sahip olan ürün, P5, resim kalitesini tanımlayan beş değişkenin her birini analiz ediyor, ayrıştırıyor ve tek tek zaman kaybı olmadan ele alıyor. Bunlar; Kaynak Görüntüyü İyileştirme, Keskinlik, Renk, Kontrast ve Hareket.

Gürültü ve yapaylık gibi can sıkıcı görsellik, tüm televizyonların görüntü kalitesini etkiliyor. P5 Kaynak Görüntüyü İyileşitrme bunları düzeltemek amacıyla 6 bit vidyoyu yaklaşık 14 bite yaklaştırarak sesteki bulanıklığı yok ediyor ve gürültüyü azaltıyor.

Günümüzde saglanan içerikler televizyonlarındaki çözünürlük 4K kalitesinden çok daha düşük. P5’in Mükemmel Keskinlik, Ultra Çözünürlük Artırma ve Ayrıntı Geliştiricisi sayesinde çok keskin, saf ve derin bir ULTRA HD görüntüsüne sahip.

Panelin çoklu zon düzeyinde çalışan P5 Mükemmel Kontrast sistemi ve Philips’in Micro Dimming Perfect teknolojisi ile entegrasyonu sayesinde kontrast aralığını daha aydınlık ve keskin siyahlarla genişleten panelin olağanüstü kontrastı daha da geliştirildi. Sonuç olarak daha gerçekmiş hissi yaratan derinlik ve detaylara sahip bir görüntü ortaya çıkıyor.

OLED panelinin doğal geniş renk yelpazesi, 17-bit renk yükseltici ve akıllı renk işleme özelliğine sahip Philips P5 Perfect Color sistemi ile ürün daha da geliştirilerek kusursuz hale getirildi. Daha yoğun canlı renkler ve daha doğal cilt tonları…

Hareket netliği, OLED panelinin doğasında olan hızı ve Philips’in Perfect Natural motion teknolojisinin olağanüstü 4 milyar piksel işleme gücü sayesinde, en hızlı hareket eden Ultra HD görüntülerin dahi keskinliği koruyarak akışkan hızda üretilmesini sağlayan yeni standartlar getiriyor.

Daha mükemmel bir Deneyim İçin Ambilight

Ambilight entegrasyonu, ekrandaki görüntülerle kesintisiz bağlantıya izin veren ultra-ince çerçeve sayesinde 65 Inc (164 ekran) OLED 9 serisi TV ile yeni boyutlara ulaşıyor. Üç taraflı Ambilight Spectra XL sistemi, bu zamana kadarki en etkileyici bir görüntüleme deneyimi yaratırken, televizyonun olağanüstü renk canlılığını ve gelişmiş kontrast oranını daha da geliştiriyor.

Philips 65-inç OLED 9 Serisi – Tasarımla Sesin Birleşmesi

Serinin amiral gemisi olan 65 Inc (164 Ekran) OLED 9, şirketin doğal malzemeler ve ince orantıları ön plana çıkaran üstün Avrupa dizaynı ve işçiliğini tamamen yansıtıyor.

Ürünün ana gövdesindeki OLED panelinin boyutlarıyla stand içerisinde bulunan 6.1 üst düzey 60W ses sistemi el işçiliğinin mükemmelliğini vurguluyor.

Alüminyum ve Kvadrat hoparlör önüne monte edilmiş olan altı adet sürücüsü – tüm orta ve yüksek notalara olağanüstü ayrıntı ve netlik getirmek amacıyla entegre edildi. Üçlü zil sesi hoparlörü ise entegre olarak en derin ve en sıkı bas performansı sunuyor. Hoparlörü masa üstüne ya da duvara monte edebilirsiniz. Her iki durumda da hoparlör bezi görünür şekilde olacağından aynı kalitede ses kalitesi sağlanır.

Akıllı Android

Android M TM Smart TV sistemine sahip olan 65 Inc (164 ekran) OLED 9 Serisi sahip olduğu Google sertifikasıyla televizyonla uyumlu olan tüm uygulama, servis ve içeriklere Google Play Store tarafından erişim sağlıyor. Güçlü Dört Çekirdekli işlemci ve Q klavye, kaydırma pedi ve ses tanıma teknolojisi ile gelişmiş bir uzaktan kumanda sayesinde zahmetsiz çalışma ve hızlı navigasyon mümkündür.

Philips 65-inç OLED 9 Serisi