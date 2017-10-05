Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması
Google Pixel 2 XL ve Rakiplerinin Özellikleri Karşı Karşıya
Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması.
Google yeni amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’yi San Francisco’da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Özellikle eski donanımları olan müzik severler için üzücü haber 3.5 mm kulaklık girişine son çiviyi Google’ın çaktığını söyleyebilirim.
Samsung’un Galaxy Note 8 ile piyasaya hızlı dönüş yaptığı şu günlerde amiral gemisi akıllı telefonların tanıtımı birer birer yapıldı. Özellikle iPhone X ile beklentiler tavan yapmış durumdayken şimdi de Google bende varım dedi. Üzerindeki 12.2 Megapiksellik kameranın umut verici olduğunu söylesek bile tasarımı diğer modeller kadar gösterişli mi o tartışılır. Ancak tek kamerası ile dual kameralı modellerle rekabet edebilir mi?
Yeni Pixel 2 XL’nin diğer rakipleri ile hangi özellikleriyle rekabet edebileceğini görmek için hazırladığımız tabloya bakabilirsiniz.
Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması
|Pixel 2 XL
|Galaxy Note 8
|iPhone X
|iPhone 8 Plus
|Pricing
|$849, $949 (off contract)
|Starts at $929 (off contract)
|$999, $1149 (off contract)
|$799, $949 (off contract)
|Dimensions
|157.9 x 76.7 x 7.9mm (6.2 x 3.0 x 0.3 inches)
|162.5 x 74.8 x 8.6mm (6.40 x 2.94 x 0.34 inches)
|143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches)
|158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inches)
|Weight
|175g (6.17 ounces)
|195g (6.9 ounces)
|174g (6.14 ounces)
|202g (7.13 ounces)
|Screen size
|6 inches (152.4mm)
|6.3 inches (160.02mm)
|5.8 inches (147.32mm)
|5.5 inches (139.7mm)
|Screen resolution
|2,880 x 1,440 (538ppi)
|2,960 x 1,440 (521ppi)
|2,436 x 1,125 (458ppi)
|1,920 x 1,080 (401 ppi)
|Screen type
|Quad HD pOLED
|Quad HD+ Super AMOLED
|Super Retina OLED
|Retina HD IPS LCD
|Battery
|3,520mAh
|3,300mAh
|2,716mAh
|2,691mAh
|Internal storage
|64/128GB
|64/125/256GB
|64 / 256 GB
|64 GB / 256 GB
|External storage
|None
|microSD
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