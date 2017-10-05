Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması

Google Pixel 2 XL ve Rakiplerinin Özellikleri Karşı Karşıya

Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması.

Google yeni amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’yi San Francisco’da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Özellikle eski donanımları olan müzik severler için üzücü haber 3.5 mm kulaklık girişine son çiviyi Google’ın çaktığını söyleyebilirim.

Samsung’un Galaxy Note 8 ile piyasaya hızlı dönüş yaptığı şu günlerde amiral gemisi akıllı telefonların tanıtımı birer birer yapıldı. Özellikle iPhone X ile beklentiler tavan yapmış durumdayken şimdi de Google bende varım dedi. Üzerindeki 12.2 Megapiksellik kameranın umut verici olduğunu söylesek bile tasarımı diğer modeller kadar gösterişli mi o tartışılır. Ancak tek kamerası ile dual kameralı modellerle rekabet edebilir mi?

Yeni Pixel 2 XL’nin diğer rakipleri ile hangi özellikleriyle rekabet edebileceğini görmek için hazırladığımız tabloya bakabilirsiniz.

Yeni Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, iPhone X ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması

Pixel 2 XL Galaxy Note 8 iPhone X iPhone 8 Plus Pricing $849, $949 (off contract) Starts at $929 (off contract) $999, $1149 (off contract) $799, $949 (off contract) Dimensions 157.9 x 76.7 x 7.9mm (6.2 x 3.0 x 0.3 inches) 162.5 x 74.8 x 8.6mm (6.40 x 2.94 x 0.34 inches) 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches) 158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inches) Weight 175g (6.17 ounces) 195g (6.9 ounces) 174g (6.14 ounces) 202g (7.13 ounces) Screen size 6 inches (152.4mm) 6.3 inches (160.02mm) 5.8 inches (147.32mm) 5.5 inches (139.7mm) Screen resolution 2,880 x 1,440 (538ppi) 2,960 x 1,440 (521ppi) 2,436 x 1,125 (458ppi) 1,920 x 1,080 (401 ppi) Screen type Quad HD pOLED Quad HD+ Super AMOLED Super Retina OLED Retina HD IPS LCD Battery 3,520mAh 3,300mAh 2,716mAh 2,691mAh Internal storage 64/128GB 64/125/256GB 64 / 256 GB 64 GB / 256 GB External storage None microSD

Engadget