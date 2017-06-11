Yeni Porsche 911 Turbo S Exclusive 607 HP ve Sadece 500 Adet

Porsche 911 Turbo S Exclusive ve Özel Hediyeleri

Yeni Porsche 911 Turbo S Exclusive modeli sadece 500 adet üretildi.

Porsche’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü Turbo S modeli olan 911 Turbo S exclusive 607 HP gücünün yanında, eşsiz tasarımı ile de öne çıkıyor.



Dünya genelinde sadece 500 özel Porsche tutkununun sahip olabileceği spor otomobil, Porsche’nin özel modeller için açtığı atölye olan Exclusive Manufaktur tarafından el işçiliği ile rafine edildi.

Özel Tasarım Hediyeleri

Bu özel otomobile sahip olan Porsche tutkunları, aynı zamanda kendileri için tasarlanan özel 911 Turbo S Exclusive kronometreye ve bavul setine de sahip olacak.

Yeni Porsche 911 Turbo S Exclusive Serisi, şirketin bugüne kadarki en güçlü ve eşsiz 911 Turbo S modeli. Araç, 446 kW (607 hp) güç üretiyor ve tüm dünya çapında sadece 500 adet ile sınırlı. 27 HP güç artışına ek olarak; 911 Turbo S Exclusive Serisi modelinin standart 911 Turbo S modelinden farkı eşsiz tasarımı, daha yüksek kaliteli malzemeleri ve lüks detayları...



Spor otomobil, Zuffenhausen’daki merkezde yer alan yeni Porsche Exclusive Manufaktur’da detaylı el işçiliğiyle tamamlandı. Daha önce “Porsche Exclusive” adıyla anılan bu kurum içi atölye, müşterinin isteklerine göre üretimin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen versiyonlar üzerinde uzman. Ve Porsche müşterileri ilk defa spor otomobilleri ile aynı tasarımda yapılandırılmış, uyumlu Porsche Design kronometresine sahip olabilecek.

Yeni Porsche 911 Turbo S Exclusive – 0’dan 100 kilometreye 2.9 saniye

Yeni Porsche 911 Turbo S Exclusive ’in 3,8 litrelik altı silindirli ve çift turboşarjlı boxer motoru, özel güç kitiyle 2.250 ila 4.000 d/dk arasında 750 Nm tork üretiyor. Sport otomobil 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. 200 kilometre hızı da 9,6 saniyede aşabiliyor. 911 Turbo S Exclusive’in maksimum hızı saatte 330 kilometre.

9,1 l/100 km yakıt tüketimi, standart model ile aynı.

CO2 emisyonu karşılığı ise, 212 g/km.

911 Turbo S Exclusive Serisi, siyah renkte ve standart olarak göbekten kilitleme mekanizmalı 20 inç jantlara sahip. Tasarım çizgileri, yeni bir lazer teknolojisi kullanılarak Metalik Altın Sarısı ile dikkatle işlendi. İlk defa, PCCB seramik fren sisteminin kaliperleri, fabrikadan siyah boyalı ve Metalik Altın Sarısı renkte Porsche logosu ile sunuluyor.

Porsche Active Suspension Management (PASM) ve Sport Chrono Paketi ile aktif spor şasi sistemi, standart donanım kapsamında yer alıyor. Arka aks yönlendirme sistemi ve yana yatma önleme sistemi Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), direksiyon hakimiyetini ve stabiliteyi artırıyor.

Exclusive tasarım

911 Turbo S Exclusive Serisi’ni farklı kılan özellikler arasında, ayrıcalıklı Metalik Altın Sarısı rengi ve kaput, tavan ve yan etekler gibi karbondan yapılmış çeşitli bileşenler. Tavan ve kaput hatlarını çevreleyen iki karbon dokuma şerit, otomobilin sportif görünüşünü vurguluyor. Arkadan görünüşün karakterini, Turbo Aerokit arka kanat, yeni arka apron, karbondan yapılmış hava girişi ve siyah renkli paslanmaz çelik iki çift egzoz ucunu içeren egzoz sistemi belirliyor. Kanatlar, dekoratif Porsche Exclusive Manufaktur plakalarını taşıyor. Metalik Altın Sarısı’nın yanı sıra, dikkatle seçilmiş diğer gövde renkleri de sunuluyor.

İç mekanda uzman işçilik

Yolcu bölmesi hem zarif, hem de eşsiz. 18 yönde ayarlanabilir spor koltuklar, iki kat perfore deri ile kaplı. İçteki katmanda, Altın Sarısı renkli iki şerit bulunuyor ve eşsiz bir etkiyi garanti ediyor. Koltuk başlıklarındaki dikişler ve Turbo S yazısı da aynı kontrast Altın Sarısı renkte ve Alcantara tavan döşemesi, Altın Sarısı renkli çift şerit görünümüne sahip. Karbon iç mekan paketinin dekor şeritlerinde, ince bakır iplikler yer alıyor. Yolcu tarafındaki sınırlı üretim sayısını gösteren plaka, otomobilin ne kadar ayrıcalıklı olduğunun altını çiziyor. Yine karbondan yapılmış kapı eşiği korumalarında, aydınlatmalı Exclusive Series yazısı yer alıyor.

Gerçek el işçiliği

30 yıldan uzun zamandır Porsche müşterileri, son derece kapsamlı bir şekilde kişiselleştirilmiş, kendilerine özel otomobillerin keyfini çıkarabiliyor. Bu yeni sınırlı üretim ile birlikte; spor otomobil üreticisi yeni bir sayfa açıyor: Porsche Exclusive, artık tüm dünyada yeni “Porsche Exclusive Manufaktur” markasıyla tanıtılacak. Bu kurum içi atölye; özel olarak talep edilen Porsche modifikasyonları üzerinde uzmanlaşıyor. Sunulan hizmetler arasında müşterilere tavsiyelerde bulunmak; her bir model serisi için özel donanım seçenekleri geliştirmek ve sınırlı üretim versiyonları yaratmak da yer alıyor.

Porsche Design’dan otomobile uyumlu kronometre

911 Turbo S Exclusive Serisi için Porsche Design tarafından tasarlanan kronometre; Porsche Design kol saatlerinin karakteristik özelliklerini 911 Turbo S Exclusive Serisi’nin karakteri ile bir araya getiriyor. Otomobilin kendisi gibi, sadece 500 adet ile sınırlı. Muhafazası hafif titanyumdan yapıldı ve siyah titanyum karbür kaplama, sportif tasarımı vurguluyor. Karbon kadran, 911 Turbo S Exclusive Serisi’ndeki çarpıcı karbon dokuma şeritlerden alındı ve otomobilde kullanılan boyanın aynısı ile boyandı. Rotor tasarımı, 911 Turbo S Exclusive Serisi’nin jantları ile aynı modele sahip ve orijinal renge boyalı. Kurma mekanizması, tipik bir Porsche merkezi kilidine sahip ve saat mekanizmasında Porsche arması bulunuyor.



Özel bavul seti

Müşteriler, bu sınırlı üretim otomobillere sahip olanlar için özel olarak geliştirilmiş; deri Exclusive Serisi bagaj seti ile otomobillerinin dışında da eşsiz Exclusive Serisi tasarımının keyfini çıkarabilecek. İki bavulun, günlük kullanım çantasının ve elbise torbasının boyutlarının yanı sıra; bagaj setinin görsel detayları da 911 Turbo S Exclusive Serisi’ndeki bagaj alanına mükemmel uyumlu.

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