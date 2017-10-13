Yeni Raspberry Pi Laptop Modüler Yapısıyla Kodlamayı Öğretiyor

Raspberry Pi Laptop Kodlamayı Öğretiyor

Yeni Pi-Top kayan klavyesi ve renkli kasası ile bir dizüstü gibi hissettiriyor.

Yeni Raspberry Pi Laptop Modüler Yapısıyla Kodlamayı Öğretiyor. Yeni Parçaları eklemek ve kod temelli zorlukları gidermek için klavyeyi kaydırmanız yeterli.

Raspberry Pi gücü ve ekonomikliği yeni bir bilgisayar türünü ortaya çıkardı. Kredi kartı boyutundaki bordu çevreleyen renkli kasa ve klavye size onu bir PC gibi hissettirmeye yetiyor.

Yeni Raspberry Pi Laptop Pi-Top, modüler ve kayan klavyeli bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Klavyeyi aşağıya doğru çektiğinizde altında Raspberry Pi 3 kartı ve ek parçalarını görebiliyorsunuz.

Söz konusu fikir Pi-Top ekibi tarafından tasarlanan ve farklı kodlama projeleri için Pi anakartına bağlı ek parçaları ayarlamak veya yükseltmek için ortaya çıkmış. Bu sayede hem elektronik hemde kodlama eş zamanlı öğretilmek isteniyor.

Pi-Top söz konusu konsepti daha önce denedi. Şirket daha önce Indiegogo’da dizüstü bilgisayarını kendin yap ile 193.000 dolar kazandı. Ancak söz konusu projede küçük bir klavye,trackpad ve işlevsel olmasına rağmen çirkin kabul edilen bir makine olarak dikkat çekti. Daha sonra kazanılan para ve geri dönüşlerle daha iyileştirilmiş bir modeli Pi-TopCEED ile 99$’lık desktop modeli adı altında 200.000 dolar kazanıldı.

Şimdi ise Yeni Pi-Top kayan klavye ile daha şık ve kullanışlı ve gelişmiş gibi duruyor. Oldukça kolay bir yapı ve tasarımı sayesinde ChromeBook ve Windows Dizüstü bilgisayarlar ile daha rekabetçi bir şekle bürünmüş.

Tam boyutlu bir klavye merkeze oturtulmuş ve kullanışlı bir trackpad’e sahip. 14 inçlik HD ekranı 180 dereceye kadar açabilecek bir menteşe yapısı kullanılmış. Arka tarafta bir ethernet ve üç adet USB 2.0 portu, bildiğimiz 3.5mm ses çıkışı ve bir power girişi görebilirsiniz.

Klavyeyi Kaydırın ve Tüm Parçalara kolayca Göz Atın!

Raspberry Pi’nin Pi-Top’ın üretkenliğini arttıracağını iddia ettiği özel soğutma sisteminin olduğu yer burasıdır. Raspberry Pi Laptop çok sıcak çalışıyorsa uygulamaları otomatik olarak kapatmaya zorluyor.Bu nedenle,Raspberry Pi Laptop – yeni Pi-Top’ın ek soğutması, bunun olmasını engelliyor ve böylece daha az kısıtlama ve ani uygulama kapanışlarıyla çoklu görev işlemlerini gerçekleştirmeye izin veriyor.

Raspberry Pi Laptop’ın yanında aynı zamanda Pi-Top Proto Plus eklenti kartı, mikrofon ve hareket sensörü içeren bir “mucit kiti” ile birlikte geliyor.

Tornavida gerektiren bir önceki modelin yerine şimdi manyetik bağlantılar kullanılmış.

Mucit kiti Pi-Top Coder uygulaması içerisinde üç kodlama etkinliğinin veya “yolculuk” un kilidini açıyor: Akıllı Robot, Müzik Yapıcı ve Uzay Yarışı – Smart Robot, Music Maker ve Space Race…

Örneğin “Robot”, Proto Plus’ın üzerine oturan kutu mukavva bir kabuk. Kod kullanarak, yanıp sönen hızını ayarlarsınız, yürüdüğünüz gibi konuşmasını ya da yakınlık sensörünü her kapadığınızda ona beslendiğini düşünmesini sağlıyorsunuz.

Her Pi-Top, yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini test eden bir uzay keşfi oyun olan CEEDUniverse ile birlikte geliyor ve aynı zamanda kod yazmayı da öğreniyor olacaksınız.

Yeni Raspberry Pi Laptop Yeni Pi-Top, Pi-TopOS Polaris adlı özel bir işletim sistemini çalıştırıyor.

Google Chromium, LibraOffice ve Minecraft Pi Edition da dahil olmak üzere bazı temel yazılımları çalıştırıyor. Dolayısıyla, bir Windows makinesiyle karşılaştırılamasa da, bir çocuğun veya öğrencinin ilk dizüstü bilgisayar olarak kullanması mümkündür.

Yeni Pi-Top’ın fiyatı 320$ yada Raspberry Pi’siz 285 dolar.Oldukça güçsüz olan bir dizüstü bilgisayar için bu pahalı ancak içerisindeki Pi kartını istediğin zaman yükseltebilir ve kasadaki harici bileşenleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.