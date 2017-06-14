Yeni Razer Blade Stealth 13.3 inç QHD+ Dokunmatik Ekrana Sahip

Razer Bir Önceki Ölçüsüne Daha Büyük Dokunmatik Ekran Sığdırdı!

Yeni Razer Blade Stealth 13.3 inç QHD+ Dokunmatik Ekrana Sahip.

Razer Blade Stealth sağlam bir dizüstü bilgisayar olsa da, 12.5 inçlik ekranı biraz sınırlı kalıyor. Özellikle daha büyük ekranlara sahip diğer küçük dizüstü bilgisayarların bulunduğunu bildiğiniz zaman.

Neyse ki Razer bu sorunu düzeltiyor. Bir önceki modelindeki kasa ölçülerine 13,3 inç, 3,200 x 1,800 dokunmatik ekran içeren yeni bir Stealth sürümünü sunuyor. Bir önceki kasaya göre biraz daha ağırlaşan (2.93 pounds karşı 2.84) model size yarım inçlik bir büyüklük kazandırıyor. Pil ömrü olarakta 9 saatlik bir pil ömrü sunuyor.

En dikkat çekici değişiklik, ABD seçeneği olarak sunulan kapağın üzerinde daha belirgin bir logo bulunan bir gunmetal gri renk.

Yeni Razer Blade Stealth 13.3 GunMetal Gri

Elbette daha büyük bir ekran için daha fazla para ödemeye hazır olun. 13.3-inç model bugün Razer’in çevrimiçi mağazasından satışa sunuldu.Haziran ayının sonlarında perakende satış mağazalarına girmesi bekleniyor.

2.7GHz Core i7 CPU, 16GB of RAM and a 256GB SSD Modeli 1.399$

12.5 inçlik modelin 999$ olduğunu düşünürsek kulağa biraz fark ödemek zorunda kalınacak gibi duruyor. Elbette bu fiyatlara Razer’ın oyun becerisi için ihtiyaç duracağı CORE – Çekirdek sayıları eklenti olarak bu fiyatların dışında tutuluyor.

Bunun yanıdan Razer, PS4 ve Xbox One oyuncuları için Thresher Ultimate kulaklığını duyurdu.

Kulak üstü kablosuz set, normalden daha büyük 50mm sürücülerle 7.1 kanal Dolby surround ses sunar ve takım arkadaşlarınızla koordinasyon için geri çekilebilir bir mikrofon taşıyor. Thresher Ultimate’i 250 $ için beklenen Temmuz sürümünden önce önceden sipariş edebilirsiniz.

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