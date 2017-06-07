Yeni Renault KOLEOS Türkiye’de Satışta 162.500TL’den Başlayan Fiyatlar

Yeni Renault KOLEOS Türkiye’de Satışta

Yeni Renault Koleos tasarımı, konforu ve ileri teknolojiye sahip donanımları ile D-segmenti bir SUV’dan beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Kadjar, yenilenen Captur’un ardından Yeni Koleos’un pazara sunulması ile Renault SUV serisi tamamlanıyor.

Güçlü ve kaslı çizgilere sahip tasarımı ile Yeni Koleos 4×2 ve 4×4 seçenekleri ile 210 mm zemin yüksekliği sayesinde her türlü arazide sürüş kabiliyeti sunuyor.

Isıtma ve havalandırma özelliğine sahip koltukları, sınıfının en iyisi olan 289 mm’lik arka diz mesafesi ile Yeni Koleos, konforlu bir iç mekana sahip. Eller serbest bagaj kapağı ve arka koltuklara kadar uzanan panoramik açılır tavan Yeni Koleos ile yolculuğu keyifli ve konforlu hale getiriyor.

Yeni Koleos’ta Full-LED ‘Pure Vision’

Renault’nun yeni marka kimliğinin imzası olan far tasarımına sahip Yeni Koleos’ta Full-LED ‘Pure Vision’ teknolojisi yer alıyor. Tasarımı ile dikkat çekmesinin yanı sıra halojen farlara oranla yüzde 20 daha güçlü olma özelliği ile güvenliği de arttırıyor.

Yeni Koleos Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ESC gibi kapsamlı sürüşe yardımcı sistemi (ADAS) bünyesinde barındırıyor.

R-LINK 2 multimedya sistemi sürüş yardımcıları, eller serbest telefon, navigasyon gibi fonksiyonları koordine ediyor. 7 ve 8,7 inçlik ekran seçenekleri ile konfor ve güvenliğe de katkıda bulunuyor. Tamamen yenilenen tasarımı ile Koleos, D segmenti otomobillerle özdeşleştirilmiş zarafet ve özellikleri güçlü bir SUV ile birleştiriyor.

Türkiye’de Yeni Koleos Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneği (1.6dCi 130bg X-tronic otomatik 4×2 / 2.0dCi 175bg X-tronic 4×4 otomatik) ile pazara sunuluyor.

Yeni Renault Koleos Türkiye’de 8 Haziran 2017’den itibaren 162.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oyak Grubu – Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:

“SUV segmenti Türkiye’de son üç yılda kayda değer bir artış kaydetti. Bu segment, 2013 yılında binek otomobil pazarından yüzde 11,5 pay alırken 2017 yılında bu pay 16,5’a yükseldi. SUV, Sedan ve Hatchback’ten sonra en çok tercih edilen kasa tipi. D SUV segmenti binek otomobil pazarının yüzde 1,8’ini, D segmentinin ise yüzde 15,5’ini temsil ediyor. Yeni Koleos ile bu segmente güçlü bir geriş dönüş gerçekleştiriyoruz. Renault’nun yeni tasarım kodlarını taşıyan Koleos, bir SUV’dan beklenen kalite ve özelliklere sahip. Kadjar ve Captur’ün ardından Yeni Koleos’un pazara sunulmasıyla müşterilerimize eksiksiz bir SUV serisi sunuyoruz.” dedi.

Güçlü dış tasarım ve konforlu iç mekan

Laurens van den Acker tarafından hayata geçirilen Renault tasarım stratejisi ışığında yepyeni bir tasarıma kavuşan Yeni Koleos, güçlü ve kaslı hatları ile sağlamlık ve macera tutkusunu temsil ediyor.Yüksek zemin mesafesi (210 mm) sayesinde aracın her koşulda yolculuk etmesi mümkün oluyor. Yüksek sürüş pozisyonu kusursuz görüş imkanı sağlıyor.

Yeni Koleos altı gözalıcı gövde rengine ve 17-19 inç aralığında 4 farklı jant tasarımına sahip: Ultra Gri, Elmas Beyaz, Muson Gri, Metalik Siyah, Mineral Bej, Lagün Mavi

Krom detayları ile dikkat çeken Yeni KOLEOS’un taşıdığı SUV genleri kabinde de göze çarpıyor.

Yeni KOLEOS’un far tasarımı Renault’nun yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. İyi bir gece görüşü için halojen farlara oranlara yüzde 20 daha güçlü olan Full LED Pure Vision farlar, gündüz farları (DRL), sürekli yanan LED farlarda ise daha parlak 3D efektli Edge Light teknolojisi kullanıldı.

Toplam uzunluğu 4,673mm olan aracın 2,705mm’lik aks mesafesi sınıfının en uzunları arasında. Bu da Yeni KOLEOS’un D-segmenti SUV olarak rekor kıran bir iç mekân alanına sahip olmasını sağlıyor.

Isıtma ve havalandırma, elektrikli ayarlanabilir bel desteği gibi öne çıkan özelliklere sahip koltukların sunduğu konfora ek olarak Yeni Koleos rakiplerini geride bırakan 289 mm’lik diz mesafesine sahip. Sıra dışı kabin alanına ek olarak Yeni KOLEOS son derece büyük modüler bir bagaj alanı (538 litre) ve sayısız pratik saklama çözümleri sunuyor.

Yeni KOLEOS’un yumuşak deri ve kromun birleştiği iç mekanı, sağlam SUV özellikleriyle üst segment bir aile otomobilinden beklenecek kaliteyi ustaca harmanlıyor.

Yeni KOLEOS’un kabini arka koltuklara kadar uzanan panoramik açılır cam tavan (0.80 m2) sayesinde son derece parlak ve iç açıcı. Ayrıca eller serbest bagaj kapağı sayesinde tamponun alt kısmındaki sensör sayesinde eller serbest açılma mümkün oluyor.

Üstün teknolojik özellikler

R-LINK 2 multimedya sistemi

Yeni KOLEOS R-LINK 2 multimedya sistemi ile sunuluyor. Bağlantı teknolojisine sahip söz konusu tablet Renault’nun üst segmentlerinde yer alıyor ve bilgi-eğlence navigasyon, eller serbest telefon, radyo ve sürücü yardımcıları gibi fonksiyonları koordine ediyor. 7-inçlik harita veya 8.7 inçlik portre formatında dokunmatik ekrana sahip R-LINK 2 Navigasyon, eller serbest telefon, Bluetooth®, ses tanıma, sürüş verileri ve kabin kişiselleştirme gibi teknolojik özellikleri barındırıyor.

Daha emniyetli sürüş için tasarlandı

Yeni Koleos, Renault’nun aktif ve pasif güvenlik alanındaki engin deneyiminden istifade ediyor. Çarpışmanın tipine ve yolcuların araç içerisindeki pozisyonlarına göre şişen iki adet adaptif hava yastığı, ön yolcular için iki adet göğüs/omuz hava yastığı, iki perde hava yastığı, Isofix bağlantı noktaları yer alıyor.Aktif güvenlik konusunda ise Yeni Koleos, en son teknoloji ürünü sistemlere sahip. Elektronik denge kontrolü sistemi (ESC), fren destek sistemi, elektronik fren kuvveti dağılımı ve yokuş kalkış desteği standart olarak sunuluyor. Aktif Acil Fren Destek Sistemi (AEBS), Şerit Takip Sistemi (LDW), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Yorgunluk Belirleme Sistemi (UTA), geri görüş kamerası, otomatik kısa ve uzun farlar (AHL), ön, arka ve yan park sensörleri ve eller serbest park sistemi (Easy Park Assist) opsiyonlar arasında yer alıyor.

Yeni Koleos, Renault-Nissan İttifakı’nın Renault Espace, Talisman, Kadjar, Nissan X-Trail/Rogue ve Qashqai de dahil olmak üzere pek çok modelinde kullanılan CMF-C/D mimarisi üzerine inşa edildi. Koleos, Çin hariç olmak üzere bütün pazarlara yönelik olarak Busan, Kore’de üretiliyor.

Türkiye pazarında Yeni Renault KOLEOS

2 Dizel Motor Seçeneği

Türkiye’de 8 Haziran 2017’den itibaren 162.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni Koleos, Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneğine (1.6dCi 130bg X-tronic otomatik 4×2 / 2.0dCi 175bg X-tronic 4×4 otomatik) sahip.

Her iki dizel motor da Euro6 ile uyumlu ve Stop & Start, NOx tutucu ve parçacık filtresi ile donatılmış durumda.

1.6 dCi 130bg X-Tronic otomatik 4×2:

Bu motor sürüş keyfi ve verimliliği ile biliniyor. Motorun verimli tasarımı sayesinde (kare mimari, downsize edilmiş, turbo şarjlı) Renault’nun motor sporlar dünyasında, özellikle de Formula 1’de elde ettiği deneyimin bir ürünü. Söz konusu motor sadece iki tekerlekten çekişli versiyonlarda sunuluyor. Tronic otomatik vites kutusuyla eşleşen bu motorun azami torku 1,750 ila 2,250 d/d arasında 320Nm.

2.0dCi 175bg X-tronic otomatik 4×4:

2.0 litrelik dizel motor Yeni Koleos’un en güçlü motoru. Azami gücü 3,750 d/d’de 175hp (127kW) olup, maksimum torku 2,000 ila 3,000 d/d arasında 380Nm. . 2.0 dCi 175 X-tronic 4×4 versiyonu tüketici ile buluşuyor.

X-Tronic otomatik vites kutusu, alışılagelmiş otomatik vites kutularına göre sürüş keyfini artırmak ve yakıt tüketimini düşürmek üzere tasarlandı.

Yeni Renault KOLEOS ’un ALL MODE 4×4-i teknolojisi sahip olduğu özellikleri Renault Nissan İttifakı’nın dünya çapında kullanılan milyonlarca otomobilinde kanıtladı. Bu dört tekerlekten çekiş sistemi her koşulda optimum yol tutuşu için gerekli kullanım şartlarını sürekli gözetim altında tutuyor.

Yeni Renault Koleos ’ta 2 farklı ekipman seviyesi bulunuyor: Touch ve Icon.

Touch:

Otomatik klima, otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, Eller Serbest Kart Sistemi; Elektrikli Park Freni, geri görüş kamerası, elektrikli katlanır yan aynalar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, deri direksiyon simidi; 7’’ dokunmatik ekranlı R Link 2.0, C şeklinde LED gündüz farları, karartılmış camlar, tavan barı, 17” alüminyum alaşımı jantlar.

Opsiyon: Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 18” alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılır panoramik cam tavan

Icon:

8,7’’ dokunmatik ekranlı R Link 2.0, Pure Vision Full LED ön farlar, Eller Serbest Bagaj Sistemi, deri koltuklar, havalandırmalı, ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, iç ambiyans aydınlatma, 18’’alüminyum jantlar, kör nokta uyarı sistemi, Şerit takip sistemi, Otomatik uzun&kısa farlar)

Opsiyon: Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Eller Serbest Park Sistemi elektrikli açılır panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşımlı jantlar

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