Yeni Samsung Çamaşır Makinesi 10 YIL Motor Garantisiyle 1799 TL

Samsung 10 Yıl Motor Garantili Yeni Çamaşır Makinesini Tanıttı

Smart Check Mobil Uygulamasıyla Yeni Samsung Çamaşır Makinesi 1799TL. WF90F5EGX4W/AH modeli 10 YIL MOTOR GARANTİLİ.

Samsung’un Dijital İnverter Motor teknolojisine sahip yeni çamaşır makinesi WF90F5EGX4W/AH modeli, 10 yıl motor garantisi sayesinde yıllarca sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve enerji tüketimini düşürüyor. Yeni WF90F5EGX4W/AH, inovatif yıkama performansının yanında Crystal Gloss dış tasarımıyla da göz dolduruyor.

Samsung Electronics’in yeni çamaşır makinesi modeli WF90F5EGX4W/AH Dijital İnverter Motor ile yüksek verimli bir performans sunuyor. Fırçasız yapısı sayesinde motorun sürtünme olmadan yüksek etkinlikte çalışmasını sağlayan 10 yıl motor garantili Dijital İnverter Motor teknolojisi, makinenin yıllarca sorunsuz bir şekilde çalışmasını destekliyor ve enerji tüketimini düşürüyor.

Enerji verimliliğini optimize etmek için tasarlanan WF90F5EGX4W/AH çamaşır makinesi, yüksek enerji verimliliği sağlarken gürültü oranını ciddi ölçüde azaltıyor ve oldukça sessiz çalışıyor. A+++ enerji performansı, 9 kg yıkama kapasitesi ve maksimum 1400 devir hızı ile öne çıkan WF90F5EGX4W/AH çamaşır makinesi aynı zamanda elmas kazanı, seramik rezistansı, voltaj kontrolü, otomatik yük dağıtım sistemi, gecikmeli bitir, smart check özellikleri ve suda bekletme fonksiyonu ile farklılaşıyor.

Yeni Samsung Çamaşır Makinesi A+++ 9 Kg Yıkama Kapasitesi

Yeni Samsung Çamaşır Makinesi – Smart Check Uygulaması ile cep telefonundan kontrol

WF90F5EGX4W/AH modeli, yüksek yıkama performansının yanı sıra dış tasarımı ile dikkat çekiyor. Transparan ve kristal gibi parlayan kapağı, programlama ekranı ve düğmesi; makineye estetik ve elegan bir görünüm kazandırıyor. Cep telefonuna yüklenebilen Samsung Smart Check uygulaması ile makinenin verdiği uyarılar cep telefonundan kontrol edilebiliyor.

F90F5EGX4W/AH çamaşır makinesi 2049 TL ve kampanyalı olarak 1799 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

Smart Check iOS Android