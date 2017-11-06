Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor, Saçlara Dikkat

6 Kasım 2017 - 11:21 iPhone Samsung
Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor, Saçlara Dikkat

Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor

Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Bir Nevi Dalga Geçiyor.

Samsung’un en son reklamı, on yıl sonra taraf değiştirmeye karar veren hevesli bir iPhone kullanıcısını anlatıyor ve izliyor.

“Growing Up” başlıklı reklam, 2007’de ilk iPhone’u için kuyrukta bekleyen, günümüze kadar ışık tutan ve nihayet ışığı gören; iPhone X için sırayı atlamaya karar veren bir iPhone kullanıcısını konu alıyor.

1 dakika uzunluğundaki reklam aslında iPhone X‘e gölge düşürmeye odaklanıyor ve iPhone’un yıllar boyu eleştirilen yönlerine dikkat çekiyor. Kalemi, Suya dayanıklılığı, elbetteki kablosuz şarj ve aksesuar kablolarına…

Ancak gerçek vurgu adamın iPhone X kuyruğundaki kişiler ile karşı karşıya geldiğinde veriliyor. Sıradaki bekleyenler arasından birinin saçlarının iPhone X çentikleri şeklindeki saçları.

Gerçekten zekice ….

Samsung iPhone X’in piyasaya elini kolunu sallaya sallaya girmesini istemiyor belli. Şimdi cevap sırası Apple’da, bekliyoruz.

Mashable

Ana Sayfa » Mobil » iPhone » Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor, Saçlara Dikkat

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

iPhone X’in Muhtemel Ekran Sorunları Destek Sayfasında Açıklandı

iPhone X’in Muhtemel Ekran Sorunları Destek Sayfasında Açıklandı

iPhone X Nasıl Sökülür? Tüm Parçalarıyla iPhone X’in içine Bir Göz Atın

iPhone X Nasıl Sökülür? Tüm Parçalarıyla iPhone X’in içine Bir Göz Atın

300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı

300 Bin Dolar Değerinde 300’den Fazla iPhone X UPS Aracından Çalındı