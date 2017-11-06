Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor, Saçlara Dikkat

Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Dalga Geçiyor

Yeni Samsung Galaxy Reklamı iPhone X ile Bir Nevi Dalga Geçiyor.

Samsung’un en son reklamı, on yıl sonra taraf değiştirmeye karar veren hevesli bir iPhone kullanıcısını anlatıyor ve izliyor.

“Growing Up” başlıklı reklam, 2007’de ilk iPhone’u için kuyrukta bekleyen, günümüze kadar ışık tutan ve nihayet ışığı gören; iPhone X için sırayı atlamaya karar veren bir iPhone kullanıcısını konu alıyor.

1 dakika uzunluğundaki reklam aslında iPhone X‘e gölge düşürmeye odaklanıyor ve iPhone’un yıllar boyu eleştirilen yönlerine dikkat çekiyor. Kalemi, Suya dayanıklılığı, elbetteki kablosuz şarj ve aksesuar kablolarına…

Ancak gerçek vurgu adamın iPhone X kuyruğundaki kişiler ile karşı karşıya geldiğinde veriliyor. Sıradaki bekleyenler arasından birinin saçlarının iPhone X çentikleri şeklindeki saçları.



Gerçekten zekice ….

Samsung iPhone X’in piyasaya elini kolunu sallaya sallaya girmesini istemiyor belli. Şimdi cevap sırası Apple’da, bekliyoruz.

Mashable