Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Yeni Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro ve Gear IconX

31 Ağustos 2017 - 09:35 Akıllı/Smart Cihazlar
Yeni Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro ve Gear IconX

Samsung 3 Yeni Giyilebilir Cihazını Tanıttı

Samsung Sağlık ve Egzersiz Dolu Akıllı Yaşam için Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro, Gear IconX !!!

Samsung Electronics, giyilebilir cihazlar ailesine üç yeni ürün ekledi. Spor yapmayı sevenler için geliştirdiği, zarif tasarımı ve su geçirmezlik özelliğiyle çok yönlü bir kullanım sunan akıllı saat Gear Sport, gelişmiş GPS özelliğiyle yenilenen akıllı bileklik Gear Fit2 Pro ve çığır açan tasarıma sahip yeni kablosuz kulakiçi kulaklık Gear IconX modellerini tanıttı.

Samsung Gear Sport

Yeni Gear cihazları kullanıcıların günlük yaşamlarını en verimli şekilde geçirebilmeleri, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmeleri için tasarlandı.

Samsung Gear Sport

 


Yemek ve uyku düzeninden yapılan egzersizlerin takip edilmesi ve motivasyon amaçlı sunulan yaşam koçluğuna kadar birçok günlük aktivitede yeni Gear cihazları en büyük yardımcınız olacak. Samsung, giyilebilir cihazlarına yeni akıllı beceriler ve kolay kullanılabilir özellikler ekleyerek ve aynı zamanda teknoloji ve spor dünyasından farklı markalarla işbirliği yaparak kullanıcılarının sadece hareket dolu yaşamlarına değil, aynı zamanda büyük işler başarabilmelerine de destek oluyor.

Samsung Gear Sport

Samsung Gear Sport ve Gear Fit2 Pro’nun kazandığı yeni özellikler arasında şunlar var:

Sektör Lideri Su Geçirmezlik ve Yüzme Takibi:

Her türlü yüzme aktivitenizde size eşlik edebilen Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, 5 ATM su geçirmezlik derecesi ile sertifikalandırıldı.

Speedo’nun yeni yüzme egzersiz uygulaması Speedo On ile artık yüzme mesafesi ve süresinden, kulaç şekli ve farklı aktivitelere kadar birçok temel yüzme hareketi kolay bir şekilde takip edilebiliyor.

Üstün Kalitede Kalp Atış Takibi:

Doğru saptama becerileri artırılan yeni Samsung Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, kalp atışını gerçek zamanlı olarak en gelişmiş düzeyde ölçer. Kalp ritminizi günlük olarak düzenli takip etmenize yardımcı olur. Böylece stressiz bir uyku geçirdiğinizden veya dinçlik sağlayan bir bisiklet egzersizi yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

Özel İş Birlikleri:

Gear cihazları için özel olarak hayata geçen Under Armour ve Spotify iş birlikleriyle günlük aktiviteler artık hiç olmadığı kadar zengin. Aralarında Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun and Endomondo’nun da yer aldığı aktivite, beslenme ve topluluk takip tabanlı Under Armour egzersiz uygulamalarına artık her iki Samsung giyilebilir cihazından da erişebilirsiniz. Spotify Offline modu sayesinde en sevdiğiniz şarkıları online, offline ve hatta yanınızda akıllı telefonunuz olmadan dinleyebilir; en sevdiğiniz müziklerin keyfini her yerde sürebilirsiniz.

Otomatik Egzersiz Saptama:

Her iki cihazla da gelen Otomatik Aktivite Saptama özelliği ile Gear cihazları vücudunuzun hareketlerini algılar. Yürüme, koşma, bisiklet sürme veya dans, basketbol gibi daha dinamik hareketleri içeren fiziksel aktivitelerden hangisini yaptığınızı anlık olarak saptar.

Kişiselleştirilmiş Motivasyon:

Kendinize göre belirdiğiniz hedefler ve kişiselleştirilebilir uyarılarla kendi sağlık planınızı yapabilirsiniz.

Samsung Gear Sport: Aktif ve dengeli bir yaşam için çok yönlü akıllı saat

Şık, yuvarlak minimalist bir tasarıma sahip yeni Gear Sport, Super AMOLED 1.2-inç ekranı ve gelişmiş arayüzü sayesinde hareket halindeyken bile bilgilerin kolay bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Gear Sport ile kullanıcılar internete bağlı olmadıklarında dahi sağlık ve iyi yaşam konusunda hedeflerini gerçekleştirebilir, beslenme yönetimi konusunda bildirimler ve egzersiz tavsiyeleri alabilirler.

Gear Sport, askeri cihazlar düzeyinde dayanıklılığa sahip olması sayesinde farklı çevresel koşullarda[2] kullanılabilir. Farklı renk ve tasarımlara sahip, standart 20mm genişlikte değiştirilebilir kayışlar, zarif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kayışlarının hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebiliyor olması sayesinde spor salonu tarzından arkadaşlarla akşam buluşma tarzına hızlı bir şekilde geçiş yapılabilir. Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Gear Sport’un diğer becerileri arasında şunlar yer alıyor:

  • Samsung Connect bağlantısı üzerinden Samsung IoT uyumlu cihazlarla kontrol edilebilir.
  • PowerPoint sunumları veya Samsung Gear VR başlıkları kontrol amaçlı kumanda gibi kullanılabilir.

Samsung Gear Fit2 Pro: Gelişmiş GPS özelliğine sahip akıllı bileklik

Gear Fit2 Pro, yeni yüzme ve kalp atış takibi özelliklerinin yanı sıra donanım seviyesinde geliştirilmiş yeni GPS takip becerisiyle koşarken veya seyir halindeyken doğru bir hareket takibi gerçekleştirebilir. Gear Fit2 Pro’nun Super AMOLED, 1.5-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü kavisli dokunmatik ekranı gerçek zamanlı olarak güncellenir ve gelen bildirimlerin kolay bir şekilde okunmasına izin verir. Tamamen yenilenen güvenli, ergonomik akıllı bileklik, hafifliğiyle tüm fiziksel aktiviteler için kullanım kolaylığı sunar. Siyah ve Kırmızı renklerde sunulan Gear Fit2 Pro farklı kullanımlara uygun tasarımıyla da şık bir aksesuardır.

Samsung Gear IconX: Kullanımı rahat kablosuz kulakiçi kulaklık

Samsung Gear IconX

IconX kablosuz kulak içi kulaklık ile en sevdiğiniz müzikleri zahmetsizce dinlerken, günlük hareketliliğinize eğlence katabilir ve günlük rutininize daha fazlası için yer açabilirsiniz. İnternet üzerinden, Samsung akıllı telefondan ve PC’den müzik transfer edilerek internete gerek olmadan Bluetooth bağlantıyla sevdiğiniz şarkılar her zaman kulağınızda. Yeni IconX, Samsung’un kişisel asistanı Bixby ile uyumlu olması sayesinde kulağınızdan çıkarmaya gerek olmadan basit bir dokunma hareketi veya sesli komutla müziği veya telefonunuzu kontrol edebilmenize izin verir.

Samsung Gear IconX Pink Case

Siyah, Gri ve Pembe renk seçenekleriyle sunulan yeni IconX, artık daha ergonomik ve hafif olması sayesinde daha güvenli, rahat ve şık bir kullanım imkanı sunuyor. Spor aktivitelerine yönelik de özel kullanım kolaylığı sunan Gear IconX, koşu ritmine göre otomatik olarak şarkı türleri arasında geçiş yapabilir ve ufak bir dokunuşla etkin hale getirilebilen benzersiz Koşu Koçluğu özelliği sayesinde gerçek zamanlı ve telefondan bağımsız olarak egzersiz durumu güncellemeleri konusunda sesli olarak bilgilendirmede bulunabilir.

Hızlı şarj özelliğiyle gelen IconX, 5 saate kadar etkin kullanım ve 7 saate kadar müzik çalma kapasitesiyle gelişmiş pil ömrü sunuyor. Aynı zamanda 4GB dahili hafızasıyla kesintisiz ve benzersiz müzik dinleme deneyimini en üst düzeye taşıyor.

Samsung Gear Sport Teknik Özellikler

Gear Sport
Renk Siyah, Mavi
Ekran 1.2” Yuvarlak Super AMOLED

360 x 360, 302ppi

Renki – Her Zaman Açık Ekran

Corning ® Gorilla ® Glass 3
AP Çift Çekirdek 1.0 GHz
İşletim Sistemi Tizen
Ebat 42.9(W) x 44.6 (H) x 11.6 (D) mm

50g (kayışsız)
Kayış 20mm
Hafıza 4GB Dahili Hafıza, 768MB RAM
Bağlantı Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS/Beidou
Sensor Hız Ölçer, Jiroskop, Barometre, HRM, Ortam Işığı
Pil 300mAh
Şarj Kablosuz Şarj Özelliği
Dayanıklılık 5 ATM Su Geçirmezlik

MIL-STD-810G
Uyumluluk Samsung Galaxy: Android 4.3 ve sonrası

Diğer Android: Android 4.4 ve sonrası

iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9 ve sonrası

Samsung Gear Fit2 Pro Teknik Özellikler

Gear Fit2 Pro
Renk Siyah, Kırmızı
Ekran 1.5” Kavisli Super AMOLED

216 x 432, 310 ppi

Corning® Gorilla® Glass 3
AP Çift Çekirdek 1.0 GHz
İşletim Sistemi Tizen
Ebat 25.0(W) x 51.3(H) mm

34g (Büyük), 33 (Küçük)
Kayış Büyük (Bilek genişliği: 125~165mm)

Large (Bilek genişliği: 158~205mm)
Hafıza 4GB Dahili Hafıza, 512MB RAM
Bağlantı Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS/GLONASS/Beidou
Sensor Hız Ölçer, Jiroskop, Barometre, HRM
Pil 200mAh
Şarj Pogo tip
Dayanıklılık 5 ATM Su Geçirmezlik

MIL STD 810G
Uyumluluk Samsung Galaxy: Android 4.3 ve sonrası

Diğer Android Sistemler: Android 4.4 ve sonrası

iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 ve sonrası

Samsung Gear IconX 2018 Teknik Özellikler

Gear IconX 2018
Renk Siyah, Gri, Pembe
Ebat Kulaklık: 18.9 (W) x 21.8 (D) x 22.8(H) mm/ Koruma Kabı: 73.4 (W) x 44.5 (D) x 31.4(H) mm
Ağırlık Kulaklık: 8.0g her biri için / Koruma Kabı: 54.5g
Hafıza 4GB (her bir kulaklık)
Bağlantı Bluetooth® v 4.2
Sensor Hız Ölçer, IR, Kapasitif Dokunma
Pil Kulaklık: 82mAh / Şarj Kılıfı: 340mAh
Play: 7’e saate kadar (Tek modda) / 5 saate kadar (Bluetooth Modu)
Konuşma Zamanı: 4 saate kadar
※ Şarj kılıfı ekstra güç sağlamaktadır.
USB 2.0 & Tip-C
Speaker 5.8pi Dinamik Sürücü
Uyumluluk Android 4.4 ve sonrası

RAM 1.5 GB ve üstü
Ses Formatlar: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9)
Ses Kodek: Samsung Ölçeklenebilir Kodek, SBC
Sesli Yönlendirme
Dilleri		 İngilizce (ABD), Çince (Çin), Almanca (Almanya), Fransızca (Fransa), İspanyolca (ABD), Korece (Güney Kore), İtalyanca (İtalya), Rusça (Rusya), Japonca (Japonya)

 

SamsungPressMobile

news.samsung.com/galaxy

Ana Sayfa » Akıllı/Smart Cihazlar » Yeni Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro ve Gear IconX

Paylaş

Tags Etiketler:,

Benzer Haberler

Yeni Sony h.ear Serisi Kablosuz Kulaklık ve Walkman Duyurdu

Yeni Sony h.ear Serisi Kablosuz Kulaklık ve Walkman Duyurdu

Otomatik Bağcıklı Nike HyperAdapt 1.0 Red Lagoon Rengiyle Tekrar Satışta

Otomatik Bağcıklı Nike HyperAdapt 1.0 Red Lagoon Rengiyle Tekrar Satışta

Yeni HDR Destekli 4K Apple TV, iPhone 8 Etkinliğinde Duyurulabilir

Yeni HDR Destekli 4K Apple TV, iPhone 8 Etkinliğinde Duyurulabilir