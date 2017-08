Yeni Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro ve Gear IconX

Samsung Sağlık ve Egzersiz Dolu Akıllı Yaşam için Samsung Gear Sport, Gear Fit2 Pro, Gear IconX !!!

Samsung Electronics, giyilebilir cihazlar ailesine üç yeni ürün ekledi. Spor yapmayı sevenler için geliştirdiği, zarif tasarımı ve su geçirmezlik özelliğiyle çok yönlü bir kullanım sunan akıllı saat Gear Sport, gelişmiş GPS özelliğiyle yenilenen akıllı bileklik Gear Fit2 Pro ve çığır açan tasarıma sahip yeni kablosuz kulakiçi kulaklık Gear IconX modellerini tanıttı.

Yeni Gear cihazları kullanıcıların günlük yaşamlarını en verimli şekilde geçirebilmeleri, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmeleri için tasarlandı.

Samsung Gear Sport



Yemek ve uyku düzeninden yapılan egzersizlerin takip edilmesi ve motivasyon amaçlı sunulan yaşam koçluğuna kadar birçok günlük aktivitede yeni Gear cihazları en büyük yardımcınız olacak. Samsung, giyilebilir cihazlarına yeni akıllı beceriler ve kolay kullanılabilir özellikler ekleyerek ve aynı zamanda teknoloji ve spor dünyasından farklı markalarla işbirliği yaparak kullanıcılarının sadece hareket dolu yaşamlarına değil, aynı zamanda büyük işler başarabilmelerine de destek oluyor.

Samsung Gear Sport ve Gear Fit2 Pro’nun kazandığı yeni özellikler arasında şunlar var:

Sektör Lideri Su Geçirmezlik ve Yüzme Takibi:

Her türlü yüzme aktivitenizde size eşlik edebilen Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, 5 ATM su geçirmezlik derecesi ile sertifikalandırıldı.

Speedo’nun yeni yüzme egzersiz uygulaması Speedo On ile artık yüzme mesafesi ve süresinden, kulaç şekli ve farklı aktivitelere kadar birçok temel yüzme hareketi kolay bir şekilde takip edilebiliyor.

Üstün Kalitede Kalp Atış Takibi:

Doğru saptama becerileri artırılan yeni Samsung Gear Sport ve Gear Fit2 Pro, kalp atışını gerçek zamanlı olarak en gelişmiş düzeyde ölçer. Kalp ritminizi günlük olarak düzenli takip etmenize yardımcı olur. Böylece stressiz bir uyku geçirdiğinizden veya dinçlik sağlayan bir bisiklet egzersizi yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

Özel İş Birlikleri:

Gear cihazları için özel olarak hayata geçen Under Armour ve Spotify iş birlikleriyle günlük aktiviteler artık hiç olmadığı kadar zengin. Aralarında Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun and Endomondo’nun da yer aldığı aktivite, beslenme ve topluluk takip tabanlı Under Armour egzersiz uygulamalarına artık her iki Samsung giyilebilir cihazından da erişebilirsiniz. Spotify Offline modu sayesinde en sevdiğiniz şarkıları online, offline ve hatta yanınızda akıllı telefonunuz olmadan dinleyebilir; en sevdiğiniz müziklerin keyfini her yerde sürebilirsiniz.

Otomatik Egzersiz Saptama:

Her iki cihazla da gelen Otomatik Aktivite Saptama özelliği ile Gear cihazları vücudunuzun hareketlerini algılar. Yürüme, koşma, bisiklet sürme veya dans, basketbol gibi daha dinamik hareketleri içeren fiziksel aktivitelerden hangisini yaptığınızı anlık olarak saptar.

Kişiselleştirilmiş Motivasyon:

Kendinize göre belirdiğiniz hedefler ve kişiselleştirilebilir uyarılarla kendi sağlık planınızı yapabilirsiniz.

Samsung Gear Sport: Aktif ve dengeli bir yaşam için çok yönlü akıllı saat

Şık, yuvarlak minimalist bir tasarıma sahip yeni Gear Sport, Super AMOLED 1.2-inç ekranı ve gelişmiş arayüzü sayesinde hareket halindeyken bile bilgilerin kolay bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Gear Sport ile kullanıcılar internete bağlı olmadıklarında dahi sağlık ve iyi yaşam konusunda hedeflerini gerçekleştirebilir, beslenme yönetimi konusunda bildirimler ve egzersiz tavsiyeleri alabilirler.

Gear Sport, askeri cihazlar düzeyinde dayanıklılığa sahip olması sayesinde farklı çevresel koşullarda[2] kullanılabilir. Farklı renk ve tasarımlara sahip, standart 20mm genişlikte değiştirilebilir kayışlar, zarif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kayışlarının hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebiliyor olması sayesinde spor salonu tarzından arkadaşlarla akşam buluşma tarzına hızlı bir şekilde geçiş yapılabilir. Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Gear Sport’un diğer becerileri arasında şunlar yer alıyor:

Samsung Connect bağlantısı üzerinden Samsung IoT uyumlu cihazlarla kontrol edilebilir.

PowerPoint sunumları veya Samsung Gear VR başlıkları kontrol amaçlı kumanda gibi kullanılabilir.

Samsung Gear Fit2 Pro: Gelişmiş GPS özelliğine sahip akıllı bileklik

Gear Fit2 Pro, yeni yüzme ve kalp atış takibi özelliklerinin yanı sıra donanım seviyesinde geliştirilmiş yeni GPS takip becerisiyle koşarken veya seyir halindeyken doğru bir hareket takibi gerçekleştirebilir. Gear Fit2 Pro’nun Super AMOLED, 1.5-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü kavisli dokunmatik ekranı gerçek zamanlı olarak güncellenir ve gelen bildirimlerin kolay bir şekilde okunmasına izin verir. Tamamen yenilenen güvenli, ergonomik akıllı bileklik, hafifliğiyle tüm fiziksel aktiviteler için kullanım kolaylığı sunar. Siyah ve Kırmızı renklerde sunulan Gear Fit2 Pro farklı kullanımlara uygun tasarımıyla da şık bir aksesuardır.

Samsung Gear IconX: Kullanımı rahat kablosuz kulakiçi kulaklık

IconX kablosuz kulak içi kulaklık ile en sevdiğiniz müzikleri zahmetsizce dinlerken, günlük hareketliliğinize eğlence katabilir ve günlük rutininize daha fazlası için yer açabilirsiniz. İnternet üzerinden, Samsung akıllı telefondan ve PC’den müzik transfer edilerek internete gerek olmadan Bluetooth bağlantıyla sevdiğiniz şarkılar her zaman kulağınızda. Yeni IconX, Samsung’un kişisel asistanı Bixby ile uyumlu olması sayesinde kulağınızdan çıkarmaya gerek olmadan basit bir dokunma hareketi veya sesli komutla müziği veya telefonunuzu kontrol edebilmenize izin verir.

Siyah, Gri ve Pembe renk seçenekleriyle sunulan yeni IconX, artık daha ergonomik ve hafif olması sayesinde daha güvenli, rahat ve şık bir kullanım imkanı sunuyor. Spor aktivitelerine yönelik de özel kullanım kolaylığı sunan Gear IconX, koşu ritmine göre otomatik olarak şarkı türleri arasında geçiş yapabilir ve ufak bir dokunuşla etkin hale getirilebilen benzersiz Koşu Koçluğu özelliği sayesinde gerçek zamanlı ve telefondan bağımsız olarak egzersiz durumu güncellemeleri konusunda sesli olarak bilgilendirmede bulunabilir.

Hızlı şarj özelliğiyle gelen IconX, 5 saate kadar etkin kullanım ve 7 saate kadar müzik çalma kapasitesiyle gelişmiş pil ömrü sunuyor. Aynı zamanda 4GB dahili hafızasıyla kesintisiz ve benzersiz müzik dinleme deneyimini en üst düzeye taşıyor.

Samsung Gear Sport Teknik Özellikler

Gear Sport Renk Siyah, Mavi Ekran 1.2” Yuvarlak Super AMOLED 360 x 360, 302ppi Renki – Her Zaman Açık Ekran Corning ® Gorilla ® Glass 3 AP Çift Çekirdek 1.0 GHz İşletim Sistemi Tizen Ebat 42.9(W) x 44.6 (H) x 11.6 (D) mm 50g (kayışsız) Kayış 20mm Hafıza 4GB Dahili Hafıza, 768MB RAM Bağlantı Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS/Beidou Sensor Hız Ölçer, Jiroskop, Barometre, HRM, Ortam Işığı Pil 300mAh Şarj Kablosuz Şarj Özelliği Dayanıklılık 5 ATM Su Geçirmezlik MIL-STD-810G Uyumluluk Samsung Galaxy: Android 4.3 ve sonrası Diğer Android: Android 4.4 ve sonrası iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9 ve sonrası

Samsung Gear Fit2 Pro Teknik Özellikler

Gear Fit2 Pro Renk Siyah, Kırmızı Ekran 1.5” Kavisli Super AMOLED 216 x 432, 310 ppi Corning® Gorilla® Glass 3 AP Çift Çekirdek 1.0 GHz İşletim Sistemi Tizen Ebat 25.0(W) x 51.3(H) mm 34g (Büyük), 33 (Küçük) Kayış Büyük (Bilek genişliği: 125~165mm) Large (Bilek genişliği: 158~205mm) Hafıza 4GB Dahili Hafıza, 512MB RAM Bağlantı Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS/GLONASS/Beidou Sensor Hız Ölçer, Jiroskop, Barometre, HRM Pil 200mAh Şarj Pogo tip Dayanıklılık 5 ATM Su Geçirmezlik MIL STD 810G Uyumluluk Samsung Galaxy: Android 4.3 ve sonrası Diğer Android Sistemler: Android 4.4 ve sonrası iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 ve sonrası

Samsung Gear IconX 2018 Teknik Özellikler

Gear IconX 2018 Renk Siyah, Gri, Pembe Ebat Kulaklık: 18.9 (W) x 21.8 (D) x 22.8(H) mm/ Koruma Kabı: 73.4 (W) x 44.5 (D) x 31.4(H) mm Ağırlık Kulaklık: 8.0g her biri için / Koruma Kabı: 54.5g Hafıza 4GB (her bir kulaklık) Bağlantı Bluetooth® v 4.2 Sensor Hız Ölçer, IR, Kapasitif Dokunma Pil Kulaklık: 82mAh / Şarj Kılıfı: 340mAh

Play: 7’e saate kadar (Tek modda) / 5 saate kadar (Bluetooth Modu)

Konuşma Zamanı: 4 saate kadar

※ Şarj kılıfı ekstra güç sağlamaktadır. USB 2.0 & Tip-C Speaker 5.8pi Dinamik Sürücü Uyumluluk Android 4.4 ve sonrası RAM 1.5 GB ve üstü Ses Formatlar: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9)

Ses Kodek: Samsung Ölçeklenebilir Kodek, SBC Sesli Yönlendirme

Dilleri İngilizce (ABD), Çince (Çin), Almanca (Almanya), Fransızca (Fransa), İspanyolca (ABD), Korece (Güney Kore), İtalyanca (İtalya), Rusça (Rusya), Japonca (Japonya)

