Yeni Seagate 2TB PS4 Game Drive ile Konsol Kapasitenizi Arttırın

Seagate Konsol Kapasitenizi Artırmak için 2TB ‘lık Yeni Bir Alternatif Sunuyor.

Seagate PS4 oyun konsoluna “ Yeni Seagate 2TB PS4 Game Drive ” ile 2 TB ekstra depolama alanı imkanı sunuyor. Süper taşınabilir bir paket içinde oyunlar için daha fazla alan artık var.

Hatırlayacağınız gibi mart ayında Sony, en sonunda konsollarıyla birlikte 8 TB’a kadar harici sabit diskler kullanmalarına izin veren bir PS4 güncellemesi yayınlamıştı. Her biri 40GB veya 50GB tutan oyunlar için ekstra depolama alanına sahip olmak harika bir şey.

Seagate Xbox One External HDD konusunda ise oldukça iyi. En son 8TB Seagate Game Drive Hub, Xbox Deponuzu Sekize Katlayacak yeni bir ekstra disk duyurdu.

Bugün ise Seagate, PS4’ün ilk depolama aygıtı olan 2TB kapasiteye sahip “ Yeni Seagate 2TB PS4 Game Drive ” ‘ı duyurdu.

Bu, Seagate’in 8 TB’lık Xbox One depolama aygıtı kadar büyük olmasa da, Microsoft’un konsolu 2015’ten beri harici sabit disk sürücülerini destekliyor olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yeni Seagate diskin PS4 tarafından hemen kullanılabilecek şekilde sistem tarafında tanındığını ve 3 dakika içinde devreye girdiğini, sistemin garantisinin de bozmadığını söyleyelim.

Seagate PS4 Game Drive olarak adlandırılan cihaz USB 3.0 portu üzerinde bağlantı kuruluyor. Kullanıcılar oyunu buradan yükleyebildiği gibi doğrudan depolama alanı üzerinden de oynayabiliyor.

Yeni Seagate 2TB PS4 Game Drive Satış Fiyatı ?

Yeni 2TB PS4 Game Drive hem PS4 hem de PS4 Pro ile çalışabiliyor ve 80$’lık satış fiyatı ile bu ayın sonlarına doğru satışa sunulacak.