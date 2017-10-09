Yeni Seagate BarraCuda 12TB Pro, 4K Video Depolamak Artık Kolay

Seagate 4K Video içerik depolamak için yeni bir sabit disk çıkardı

Yeni Seagate BarraCuda 12TB Pro, 4K Video Depolamak Artık Kolay!

Seagate, 4K video gibi büyük dosyaları depolamak için büyük 12 TB sabit disk sürücüsünü piyasaya sürüyor. PDF’leri depolamak içinse aşırı derecede büyük…

Seagate 12 TB veri depolamayabilen büyük ve yeni bir sabit disk sürücüsü piyasaya sunuyor. Bir nedenle büyük bir depolama seçeneği arıyorsanız, bu size çözüm olabilir.

BarraCuda Pro, 4K videolar ve büyük bir RAW fotoğraf dosyalarını barındıran büyük boyutlu içerikleri depolamak isteyen profesyonel reklam öğeleri için tasarlanmıştır. Seagate ayrıca popülerliği giderek artan AR, VR türü medya içeriği için de bir depolamak içinde bu çözümü sunuyor.

7.200 rpm ve daha yüksek hızlarda yüklemeler için 256 MB cache boyutuna sahip.

Seagate, yeni IronWolf 12TB sabit disklerini duyurdu; bu sabit diskler, BarraCuda ile birlikte, yüksek kapasiteli depolama için Guardian Serisinin birer parçası.

IronWolf, dosya paylaşımı ve satış noktalarının uzaktan erişim bölümüyle sürücüye birden çok kullanıcının erişmesine olanak tanıyor.

12 TB daha profesyonel medya içerikleri ile uğraşmayı sevenler için ideal görünüyor. Dolayısıyla yalnızca resim ve PDF depolamak için oldukça büyük. Bu anlamda günlük kullanıcılara yönelik değil.

Yeni Seagate BarraCuda 12TB Pro Satış Fiyatı?

Yeni Seagate BarraCuda 12TB Pro satış fiyatı 530$ ve 5 yıl garantisi var.

Karşınızda 12 TB BarraCuda Pro 3,5 İnç Sabit Disk!

BarraCuda Pro yaratıcı profesyonellerin ve teknoloji tutkunlarının hayalidir. 7200 devir/dakikalık disk hızıyla donatılmış olması, BarraCuda Pro’nun en hızlı 12 TB’lik masaüstü diski olmasını sağlar. Geniş önbellek boyutu, PC’nizin performansını zirveye taşır, böylece uygulama ve dosya yüklemeleriniz çok daha hızlı gerçekleşir. Ayrıca, BarraCuda Pro içinizin rahat olması için sınıfının en iyisi 5 yıllık sınırlı garanti ile desteklenir.

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