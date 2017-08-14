Yeni Şifreli DataTraveler 2000 4GB ve 8GB Seçenekleri Satışta!

Şifre korumalı DataTraveler 2000’e 4GB ve 8GB seçenekleri geldi

Data Minimal ihtiyaçları için küçük kapasiteli DataTraveler 2000 4GB ve 8GB seçenekleri satışa sunuldu. Numerik klavyeli ve şifre korumalı DT2000 Serisi 16GB, 32GB ve 64GB’a minik sürümleri 4GB ve 8GB ‘ta eklendi.

Numerik klavyeli ve şifre korumalı DataTraveler 2000, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle piyasaya çıkmıştı. Yeni 4GB ve 8GB seçenekleri, ağ ateş duvarlarının dışına taşınabilecek veri miktarını sınırlandırarak kurumsal güvenliğe yardımcı oluyor. XTS modunda AES 256-Bit donanım tabanlı tam disk şifreleme sunan yeni DT2000, Kingston’un diğer DataTraveler ve IronKey USB flash sürücüleri arasındaki yerini aldı.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital, şifre korumalı DataTraveler 2000 USB flash bellek ailesine 4GB ve 8GB kapasite seçeneklerini ekledi. Bu iki kapasite seçeneği 16GB, 32GB ve 64GB seçeneklerine ek olarak sunuluyor ve FIPS-197 şifreleme standardı sertifikası ile geliyor. Tüm DataTraveler 2000 sürücüleri 256-Bit AES donanım tabanlı şifreleme ile PIN koruması sunuyor ve bir alfanümerik klavye bulunduruyor.

DataTravaler 2000 sürücüleri; USB formatında veri koruması ihtiyacı bulunan BT güvenliği profesyonelleri, küçük ve orta ölçekli şirketler ve kurumsal son kullanıcılar için tasarlandı. İşletim sisteminden bağımsız olan ve bir USB 2.0 veya USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) portuna sahip her cihazı destekleyen sürücüler; bu sayede, çok sayıda farklı cihazın ve işletim sisteminin kullanıldığı ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Her bir sürücü 256-Bit AES donanım tabanlı şifrelemeyle korunuyor ve herhangi bir yazılım veya donanım sürücüsüne ihtiyaç duymuyor.

Kingston Şifreli USB İş Birimi Yöneticisi Ken Campbell

“Daha düşük kapasiteli sürücüler, bir ağdan kopyalanarak alınabilecek veri miktarını sınırlandırarak, sürücülerin kaybolması gibi durumlarda büyük miktarlarda hassas verinin yanlış ellere geçmesini engelliyor. Daha az kapasiteli modellerimizi bu ve benzeri veri güvenliği ihtiyaçları bulunan müşterilerimizin talebi doğrultusunda ürettik” diyor.

DataTraveler 2000’in üzerindeki alfanümerik klavye sayesinde, PIN kodu olarak belirleyeceğiniz bir rakam veya harf kombinasyonuyla sürücü kolaylıkla kilitlenebiliyor. PIN’in on defadan fazla yanlış girilmesi durumunda sürücüdeki tüm veriler siliniyor ve yeni bir şifre seçilmesi gerekiyor. Sürücünün bir cihazdan güvenli bir şekilde kaldırılmadan çekilip alınması durumunda dahi aktif hale gelen oto-kilit özelliği ise ek güvenlik sağlıyor.

Yeni Şifreli DataTraveler 2000 – Her ihtiyaca göre bir sürücü

Yeni Şifreli DataTraveler 2000 ailesine 4GB ve 8GB seçeneklerinin eklenmesiyle birlikte Kingston, en üst seviyelerde devlet kullanımından, kurumsal şirketlere ve her ölçekten kuruluşun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor:

IronKey TM S1000 (Standart veya Yönetimli) – En üst düzey güvenlikli, şifreli USB flash sürücü – En katı standartlara uyumluluk için tasarlanan S1000, ordu, hükümet ve büyük kurumsal şirketler düzeyinde, hassas verilerin korunması ihtiyacını karşılıyor. Kapasite seçenekleri: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

S1000 (Standart veya Yönetimli) – En üst düzey güvenlikli, şifreli USB flash sürücü – En katı standartlara uyumluluk için tasarlanan S1000, ordu, hükümet ve büyük kurumsal şirketler düzeyinde, hassas verilerin korunması ihtiyacını karşılıyor. Kapasite seçenekleri: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB IronKey D300 (Standart veya Yönetimli) – İleri seviye şifrelemesi ve yapılacak herhangi bir müdahaleyi belli eden güvenliğiyle, IronKey’i hassas verileri korumak konusunda saygın kılan özellikleri bir adım ileri taşıyor. Kapasite seçenekleri: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

DataTraveler 4000G2 (Yönetimli) – İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve erişilebilir bir güvenlik seçeneği sunuyor ve gizli bilgileri tam olarak koruyor. Kapasite seçenekleri: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

DataTraveler Vault Privacy (Standart veya Yönetimli) – İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde; erişilebilir bir güvenlik seçeneği sunuyor ve opsiyonel olarak anti-virüs seçeneğiyle geliyor. Yeni Şifreli DataTraveler 2000 Kapasite seçenekleri: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Kingston’dan IronKey

2016 yılı başında, şifreli USB flash sürücü çözümleri alanında uzun süredir lider olan IronKey’i satın alan Kingston; IronKey markasının yanı sıra, en üst seviyede şifreleme ve güvenlik ihtiyacı olan müşterilerine; FIPS 140-2 Level 3 sertifikalı çözümler sunma geleneğini de yaşatmaya devam ediyor. Mobil verilerin korunması için güvenilir şifreli çözümler sunarak alanında lider olan Kingston, IronKey markasıyla bu misyonuna bağlılığını gösteriyor.