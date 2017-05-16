Yeni Sony XE70 4K HDR TV Serisi, Dört Farklı Boyutuyla Karşımızda!

Sony 4K HDR TV Yelpazesini XE70 Serisi ile Genişletiyor.

Yeni Sony XE70 4K HDR TV Serisi, 4 Farklı Ekran Boyutuyla Sony 4K HDR TV Yelpazesini Genişletti

Dört farklı ekran boyutunun yer aldığı XE70 serisi, Yüksek Dinamik Aralık’ın (HDR) parlaklık, renk ve detayına sahip istisnai 4K görüntü kalitesi sunan özel Sony teknolojilerini de içinde barındırıyor.

Sony, yeni XE70 4K HDR TV serisinin çıkışını duyurdu. Markanın TV yelpazesinin bu en son üyeleri, film ve TV içeriklerinin baş döndürücü 4K HDR dünyasına adım atmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Netflix veya Amazon Video üzerindeki yüzlerce saatlik yeni ve klasik filmler, popüler ve özel TV dizileri ve konserler ile, 4K HDR, rakipsiz detay, renk ve kontrastın yanı sıra, diğer video formatlarından çok daha geniş parlaklık aralığı ile de ev eğlencesinde yeni görüntü kalitesi standardı olarak ortaya çıktı.

Yeni Sony XE70 4K HDR TV Serisi – Pro Güçlü Görüntü işleme Gücü

Yeni Sony XE70 serisi, 4K HDR görüntüyü en iyi hali ile ortaya çıkartıp gerçek yaşamdan farksız ses sunarak, istisnai bir izleme deneyimi sağlamak amacıyla, çeşitli Sony teknolojilerini içinde barındırıyor. XE70’de hangi içerik görüntüleniyor olursa olsun, 4K X-Reality™ PRO’nun güçlü görüntü işleme gücü sayesinde, tüm netliği ile öne çıkıyor. Her sahnenin farklı parçaları teker teker analiz edilip daha gerçekçi bir görüntü üretmek üzere doku, kontrast, renk ve kenarları bağımsız olarak ele alan özel bir görüntü veri tabanı ile eşleştiriliyor. Motionflow™ XR sayesinde, spor yayınları veya aksiyon filmleri sırasında hızlı akan görüntüler, pürüzsüz ve detaylarla dolu kalıyor. Bu yenilikçi teknoloji, ek kareler yaratarak bunları orijinal karelerin arasına yerleştiriyor, birbirini takip eden karelerdeki başlıca görsel unsurları kıyaslıyor, ardından da görüntü dizilerindeki çok kısa sürelik eksik aksiyonu hesaplıyor.

Yeni Sony XE70 4K HDR TV Serisi – Dijital Ses geliştirme Motoru

Sony XE70 4K HDR TV ’yi çok sayıda özel ses teknolojisi ile de donattı. ClearAudio+, müzik, diyalog ve efektlerin daha yüksek netliğe sahip olması ve birbirinden ayırt edilmesine imkan veren; sarmalayıcı bir surround deneyim sağlamak üzere TV’nin sesinde ince ayarlar yapıyor. Dijital Ses Geliştirme Motoru (DSEE) ile, kayıp frekans bileşenlerinin daha doğal ses için daha ferah bir his ile yeniden oluşturulması; kaçırılan TV programları veya düşük çözünürlüklü internet videolarının ses kalitesinin kayda değer ölçüde artırılması anlamına geliyor. Sinematik S-Force Ön Surround; üç boyutlu ses alanlarının doğal olarak taklit edilmesi için, sadece sol ve sağ hoparlör kanallarını kullanarak uygun ses düzeyi, gecikme ve ses dalga spektrumunu yaratıyor.

Yeni Sony XE70 4K HDR TV serisi, TV izlemeyi daha da keyifli hale getirmek üzere, birçok özelliği vitrine çıkarıyor. Dahili Wi-Fi, Netflix veya Amazon Video üzerindeki filmlerin, YouTube gibi video paylaşım sitelerinin ve ısmarlama TV’nin tadını çıkarmanın yanı sıra ; dahili Opera tarayıcı üzerinden internette gezinmek için de çevrimiçi erişim sağlıyor. Aynı zamanda, karışık kablo yığınları olmaksızın, kablosuz ev ağı ve internetten eğlenceyi aktarmanıza da imkan veriyor. TV’nin yanında, kullanışlı şekilde konumlandırılan üç USB yuvası sayesinde, şarkı, video veya fotoğraflar gibi dijital içeriklerin; herhangi bir USB çubuğundan geniş bir yelpazedeki kodeklerde oynatılabiliyor.

XE70 serisi, dar alüminyum çerçeveli zarif minimalist tasarıma ve kabloların TV’nin arkasında itinalı şekilde toparlanıp düzenli bir görünüm için; eşsiz standın arkasına aktarılmasına imkan veren akıllı kablo yönetim çözümüne de sahip.

Sony XE70 4K HDR TV serisi, Temmuz 2017’den itibaren Avrupa’da temin edilebilecek. Daha fazla bilgi için, www.sony.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.