Yeni Subaru XV, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarında Sergilenecek

YENİ SUBARU XV, 2017 FRANKFURT OTOMOBİL FUARI’NDA SERGİLENECEK

Subaru, bu sene 67’ncisi düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, Subaru Global Platformu’nun ilk örneği yeni Subaru XV ’yi sergileyerek yeni bir çağ başlatıyor.

Subaru’nun 2025’e kadar satışa sunacağı tüm elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlarında kullanacağı Yeni Subaru Global Platformu’nu ilk kez XV modeliyle yollara çıkartıyor. Güvenlik, yol tutuşu ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli şekilde üretebilmek için geliştirilen yeni platform, markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirmelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Yeni platform gövde sağlamlığı ve verimlilikte çok önemli gelişmeler sağlayarak tüketiciye ileri seviyede sürüş konforu sunacak. Yeni Platform, otonom sürüşe giden yolda da gereken altyapıyı sağlayacak.

Yeni Subaru XV

51 yıldır boxer motordan, 45 yıldır da simetrik sürekli dört çeker teknolojisinden vazgeçmeyen Subaru, 67’nci Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tamamen yeni Subaru XV; yeni Impreza, EyeSight Sürüş Destek Teknolojisi’ne sahip yeni Forester ile güvenlik teknolojileri güncellenen Levorg ve makyajlanan WRX STI modellerini sergileyecek.

Subaru’nun tamamen kendi geliştirdiği Yeni Global Platform ile tarihindeki en önemli değişimlerden birini yaşıyor. Subaru, hem güvenlik, hem yol tutuşu, hem de elektronik destek sistemlerini bir arada daha etkin üretebilmek için geliştirdiği bu yeni platformu Avrupa pazarında ilk olarak yeni XV modelinde kullanacak.

Yeni Subaru Global Platform, 2025’e kadar sunulacak elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçların tamamında kullanılacak. Subaru’nun genel araç performansında bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirme olarak nitelendirilen bu yeni platform; araçların gövde sağlamlığında ve verimliliğinde gözle görülür gelişmeler yaşatacak. “Düz hat stabilitesi”; “Gövde rijitliği ve akustik” ve “Konfor” gibi üç ana disiplinde çok ciddi gelişimler sağlayacak olan yeni Subaru modelleri, otonom sürüşe giden yolda da gereken altyapıya sahip olacaklar.

Subaru Global Platform sayesinde yeni modellerdeki gövde burulma direnci yüzde 70 ile yüzde 100 arasında iyileşiyor. Yeni platformun enerji emilimi yüzde 40 oranında arttırılarak özellikle önden alınan darbelerin arkaya doğru sönümlendirilmesinde büyük bir gelişim yaşanıyor. Yeni platform gövde salınımını da yüzde 50 oranında azaltıyor. Yeni platform sayesinde güvenlik ve sağlamlık anlamında yaşanan gelişmeler konforu ve performansı da etkiliyor.

Yeni platform ayrıca her çeşit motor seçeneğinin uygulanmasına da imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak; hibrit, şarj edilebilir hibrit veya %100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak. Üretim verimliliği müşterilere çeşitli avantajlar sağlayacak. Yeni Subaru modelleri yakın gelecekte günlük hayatımıza dahil olması beklenen otonom sürüş teknolojilerine de bu platform ile katılacak.

Subaru Global Platform deneyimi ilk olarak yeni XV’de!

Subaru’nun markaya özgü Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen; kompakt gövde ile sağlam ama sportif tasarımı birleştiren orta sınıf crossover modeli XV; hem şehir yollarında hem de arazide üstün performans sağlıyor.

2012’deki tanıtımının ardından ilk kez tamamen yenilenen Subaru XV; Subaru’nun gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliğini önemli ölçüde artıran, tamamen yeni, Global Platform mimarisi temel alınarak tasarlandı. Bu platformun Avrupa pazarına sunulduğu ilk model unvanı yeni XV’nin oluyor.

Yeni Subaru XV, dünyanın çok farklı coğrafyasındaki çarpışma güvenlik testlerinden yüksek puanları toplayarak olası tehlikeleri önleme konusunda yüksek performans sunuyor. Subaru’nun eşsiz tasarım özellikleri ve arazi kabiliyetleri güçlenirken daha başarılı direksiyon tepkileri ve üstün sürüş konforu sağlanıyor.

Yeni Subaru XV, markanın müşterilerine sunacağı en önemli avantajların başına; “Keyif ve İç Huzur”u yerleştiren “Prominence 2020” adındaki orta vadeli yönetim vizyonu kapsamında Avrupa’da piyasaya sunulan ilk stratejik model.