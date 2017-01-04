Yeni ThinkPad X1 Carbon Karşınızda, Suya ve Zorlu Koşullara Dayanıklı

Lenovo, Gümüş Renk Seçeneği ve Ultra Hafif Kasası ile İş Dünyasının Yıldızı Yeni ThinkPad X1 Carbon’u CES 2017’de tanıttı!

5 Nesil ThinkPad X1, Yeni ThinkPad X1 Carbon, karbon alaşımlı gövdeye sahip.

Sıvı dökülmesine, ısıya, darbeye, neme ve diğer tüm zorlu koşullara dayanıklı olup tüm askeri testleri başarıyla geçiyor.

Lenovo, Las Vegas’da düzenlenen CES Fuarı’nda (Consumer Electronics Show – Tüketici Elektroniği Şovu) ThinkPad X1 ailesinin en yeni üyelerini tanıttı. 25 yıldır iş profesyonellerinin yanında yer alan ve trendleri takip eden ThinkPad, iş hayatındaki bu dönüşüme kayıtsız kalmadı.

ThinkPad X1 ailesi de bu trendler göz önünde bulundurularak yenilendi. Boyut, ağırlık, kullanım modları ve yüksek bağlantı hızı gibi özellikleri de geliştirilerek rakipsiz ThinkPad ailesi yenilendi. Yeni ThinkPad X1 Carbon, 1.14 kg ile sınıfının en hafif dizüstü bilgisayarı olarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

13 inçlik kasaya 14 inçlik IPS Ekran

Ürününün en büyük özelliklerinden biri de 13 inçlik kasasına 14 inçlik IPS ekranı sığdırarak büyük bir kullanım kolaylığı sunması. Küçülen boyutuyla performanstan ödün vermeyen Lenovo X1 Carbon, kızılötesi kamerası, yüksek bağlantı hızı ve güvenlik önemleriyle en iyi performansı da sunmaya devam ediyor.

Üstelik gerçek tuşlara sahip geliştirilmiş Microsoft Precision Touchpad ile Thinkpad X1 Carbon artık dokunuşunuza daha duyarlı.

Tam 10 farklı askeri testi başarıyla tamamlayarak performanstan ödün vermeyen ThinkPad, sıvı dökülmelerine, yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı karbon alaşımlı gövdesiyle uzun yıllardır iş dünyasında bir efsane olarak anılıyor.

Yeni ThinkPad X1 Carbon, 15.5 saate varan pil ömrü

Klasik ThinkPad siyahının yanı sıra şimdi gümüş rengiyle de kullanıcılarla buluşacak olan ThinkPad X1 Carbon; 15.5 saate varan pil ömrü ile iş seyahatlerinizde hep yanınızda olmaya devam edecek. ThinkPad X1 Carbon, Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A Kablosuz WAN sayesinde; 3 kata kadar daha hızlı bağlantı ve 8 kat hızlı transfer imkanı sunuyor. Ayrıca bu harika ürün, ThunderboltTM 3 portlarıyla ve yüz tanıma özellikli IR kamerası ile biyometrik tanıma ve geliştirilmiş parmak izi okuyucusuyla tam güvenlik sağlıyor.

Gümüş Rengiyle ThinkPad X1 Yoga

Bugüne kadar sadece ThinkPad siyahı ile gördüğümüz ThinkPad X1 Yoga da gümüş rengiyle kullanıcılarla buluşacak diğer X1 ürünlerinden biri.

En iyi Windows 10 destekli dönüştürülebilir bilgisayar deneyimi sunan ThinkPad X1 Yoga, geliştirilmiş şarj edilebilir kalemi ile klavyesi ve Thunderbolt 3 portlarıyla sizi New York’tan Tokyo’ya, Dubai’ye hatta Sydney’e tek şarjda götürecek kadar güçlü. 14 inçlik OLED ekranı ve Intel® Iris™ Graphics ile etkileyici görüntü kalitesi yeni nesil ThinkPad X1 Yoga’da sizleri bekliyor.

ThinkPad X1 Tablet ise pil ömrü 5 saate kadar artırılmış modülleri ile ayrıştırılabilir tablet segmentinde liderliğini koruyor.

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