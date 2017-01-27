Yeni Trafik Cezası Faiz Limiti, Ceza Tutarının 2 Katını Geçemeyecek

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yeni düzenleme geldi.

Yeni Trafik Cezası Faiz Limiti ve Faiz oranlarının yer aldığı Düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, cezanın yazıldığı tarihten sonraki bir ay içerisinde ödeme yapılmaması halinde, cezaya her ay yüzde 5 faiz uygulanacak.

Yeni Trafik Cezası Faiz Limiti Ne Kadar?

Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor. Toplam tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Ayrıca bu ceza, belli bir sürenin ardından haciz yoluyla tahsil edilebilecek.

Trafik Cezasına 15 gün içinde itiraz edebilirsiniz!

Ceza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığında yüzde 25 indirim yapılacak. Bu oranda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş oldu.

Yine haksız yere ceza yediğini düşünenler 15 gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilecek. Bu süre içerinde itiraz edilmemesi durumunda ceza kabul edilmiş sayılacak.

Trafik Sigortasında ‘Sbm Trafik Sorgulama’ Dönemi