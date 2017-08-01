Toyota Auris Hybrid, Toyota Hybrid Nedir? Yeni Trend Hibrit Otomobil Özellikleri

Hibrit Otomobillere Yönelen Avrupa’da Toyota Auris Hybrid Atakta…

Yeni Trend Hibrit Otomobil, Toyota Auris Hybrid Avrupa’da Atakta.

Son dönemde hibrit otomobil satışları giderek artıyor. Ülkemizde tek tük satılırken bile bu konuda girişimilerini ve yatırımlarını devam ettiren en önemli marka olarak Toyota göze çarpıyordu. Anlaşılan o ki giderek artan talep sayesinde yeni trend Hibrit Otomobil dedirten Avrupa pazarında da durum böyle. Hibrit Otomobillere Yönelen Avrupa’da Toyota Auris Hybrid ciddi bir atakta.

Toyota’nın C segmentindeki dinamik modeli Auris, hibrit versiyonuyla da başarısını taçlandırıyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’de de satışa sunulan Auris Hybrid, yılın ilk 6 ayında Avrupa’da 43 bin 114 adet satılırken, toplam Auris satışlarındaki payı ise yüzde 64’e yükseldi. Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Auris’in toplam satışları içinde hibrit versiyonunun oranı Avrupa’nın önde gelen ilk 5 pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’de ise 35 bin 485 adetlik satışla yüzde 72’ye kadar çıkıyor. Bunun yanında ayrıca; Batı Avrupa’da da Toyota satışlarının yüzde 50’si hibrit otomobillerden oluşuyor.

Avrupa’da 17 Markanın 77 Hibrit Modeli Satışta Toyota aynı zamanda 17 markanın 77 modeliyle yer aldığı Avrupa hibrit otomobil pazarında da gücünü ortaya koymaya devam ediyor. Öncüsü olduğu bu segmentte 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 208 bin 300 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla oranla yüzde 44 oranında bir artış yakaladı. 2016 yılında da Avrupa’da 423 bin 968 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota yüzde 68’lik pay ile lider konumdaydı. Toyota, Auris Hybrid’in yanı sıra C-HR Hybrid, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid ile Avrupa hibrit pazarını 2017’de de domine etmeyi sürdürüyor. Avrupa’da verilen teşvikler ile büyüyen hibrit otomobil pazarı, Türkiye’de de geçtiğimiz yıl ekim ayında getirilen ÖTV teşviği ile ivme kazanmış durumda. Bu teşvik ile Toyota Auris Hybrid Türkiye’de dizel otomobil modellerinin fiyat seviyesinde satışa sunuluyor. Auris Hybrid “Konfor, Sürüş Keyfi ve Tasarruf” Toyota’nın en popüler hibrit modellerinin başında gelen Auris Hybrid, 99 bg’lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motoru bir arada kullanıyor. Kombine olarak 136 beygir güce sahip olan Auris Hybrid’in 100 km’de sadece 4.1 lt’lik yakıt tüketim ortalaması bulunuyor. Sessiz ve konforlu yolculukların aynı zamanda keyifli olmasını sağlayan Auris Hybrid, Türkiye’de Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Yüksek sürüş keyfi, sessizliği ve teknolojisi ile üstün Toyota DNA’sını vurgulayan Auris Hybrid, sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile farkını ortaya koymayı sürdürüyor.

Toyota Auris Hybrid, Toyota Hybrid Nedir? Toyota= Hybrid

Eski tarz araç kullanmayı geride bırakmanın zamanı geldi. Toyota Hibrit modelleri yakıt tasarrufu sağlar, emisyonları azaltır ve hatta prize gerek duymadan bataryalarını şarj eder. Bu araçlara sahip olmanın karmaşık bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında tam tersi geçerlidir. Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmışlardır.

Hybrid=Toyota

En geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota, 10 milyondan fazla hibrit otomobil satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi. Şimdi sıra Türkiye’de… toyotahibrit.com

Hayat Hibrit ile Daha Kolay

Hibrit araçları kullanmanın hiçbir karmaşık yanı yoktur. Toyota’nın nasıl bu araçları diğer araçlar kadar kolay kullanmanızı sağladığını keşfedin.

İki kat güç, iki kat tepki

Hibrit araçlarımız iki motora sahiptir: biri benzinli ve diğeri elektriklidir. Birlikte çalışarak ihtiyacınız olduğunda pürüzsüz güç sağlar ve yüksek tork tepkisi verirler. Daha fazla performansa ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, güç düğmesine basarak hemen karşılık alabilirsiniz.

Her yolculukta akıllı güç

Hızlanma: Her iki motor birlikte çalışarak araca maksimum performans sağlar.

Yavaşlama ve Frenleme: Sistem aküyü şarj etmek için kinetik enerjiyi geri dönüştürür.

Hızlı Sürüş: Benzinli motor aracı hareket ettirirken elektrik motoru yardımcı olur.

Hareketsiz: Her iki motor da otomatik olarak durduğu için rölanti sırasında enerji israfı olmaz.

Yakıt ekonomisini beğeneceksiniz

Çoğu araçta şehir içi kullanımın yakıt tüketimini artırdığını herkes bilir. Hibrit araçlar çoğu araçtan farklıdır. İlk olarak, 100 km’de 3.3 litre gibi etkileyici yakıt tüketim değerleri sunmak için enerjiyi geri dönüştürürler ve bu sırada iki motor birbiri ile uyum içinde çalışır. Bu fark edilebilir bir tasarruftur ve aracınızı Eco modunda kullanarak daha da az yakıt tüketebilirsiniz. Elbette bu tüketimi de tamamen ortadan kaldırmak isterseniz EV elektrikli sürüş moduna geçin; pedala hafif basarak sürüş yapın ve 50-65 km/saat’e kadar hızlanırken hiç yakıt kullanmadan hareket edin (Batarya doluyken).

Düşük emisyonu görmezden gelemezsiniz

Elektrik motoru ile benzinli motorun mükemmel birlikteliği sayesinde Hibrit araçlarımızın emisyon değerleri 82 g/km’ye kadar düşüktür ve bu bir aile otomobili için inanılmaz derecede düşük bir değerdir. EV elektrikli sürüş modunda hareket ederken hiçbir emisyon üretmeden 50-65 km/saat’e kadar hızlanabilirsiniz (batarya doluyken). Şişirdiğiniz bir balonu patlattığınızda bile bundan daha fazla CO2 yayarsınız.

Size Uygun Hybrid Modelleri