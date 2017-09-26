Üniversiteye Giriş Sistemi 2018 Belli Oldu, LYS YGS Kalktı mı? LYS YGS Ayrımı Sona Eriyor!

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi Belli Oldu!

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi 2018 Belli Oldu, LYS YGS Kalktı mı? LYS YGS Ayrımı Sona Eriyor!

Üniversiteye giriş sınavında sistem değişiyor. LYS-YGS ayrımı sona erecek, 4 puan türü olacak.

Yeni sistemde Türkçe ve matematik sınavın merkezinde yer alacak.

Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Yeni sistem yüksek ihtimalle bu yıl uygulanacak.

Üniversite giriş sisteminde yapılacak değişiklikle, yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek. Baraj puanı yine olacak. Belli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması şartının aranmasına devam edilecek.

Yeni sistemde Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi yine sınavda sorgulanmaya devam edecek. Yeni sistem yüksek ihtimalle bu yıl uygulanacak.

Sınav Bir Hafta Sonunda bitecek!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin, “Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu. Üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin Saraç şu ifadeleri kullandı:

“Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte.

Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi 2018’de SORULAR ESKİSİ GİBİ MEB MÜFREDATINDAN SORULACAK

Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz.” denildi.

osym

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi 2018 – LYS YGS Kalktı mı? LYS YGS 2018 yapılacak mı?