Yeni Windows 10 Power Slider, Pil Ömrünü ve Performansı Kolayca Ayarla

Windows 10’da güç ayarları denetim çubuğuna ekleniyor!

Yeni Windows 10 Power Slider, Windows 10’un yeni güç kaydırıcısı ‘Power Slider’ pil ömrünü veya performansı artırmanıza olanak sağlıyor.

Microsoft, kullanıcıların pil ömrünü veya performansı artırmak için güç seçeneklerini hızlı bir şekilde ayarlamalarına izin verecek yeni bir Windows 10 özelliğini test ediyor. Yazılım devi, Windows 10’daki güç yönetimini büyük ölçüde geliştiren power slider seçeneğini görev çubuğuna ekledi. Şu anda Windows 10 kullanıcıları, güç tercihlerini tam olarak ayarlamak için klasik denetim Masası arabirimini kullanıyordu.

Yeni Windows 10 Power Slider

Yeni Windows 10 Power Slider artık herkesin pil ömrünü ve performansı çok daha hızlı ayarlayabilmesini sağlayacak.

Windows 10 build (15014) ile Windows Insiders tarafından test edilen özellik, yaklaşmakta olan yeni OS sürümlerinde daha uzun pil ömrüne yapılan yatırımlar vaat ediyor. Son güncelleme yeni bir e-book mağazası ve özel renk seçenekleri sunuyor. Microsoft, 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusunda bulunan geçici dosyaları ve öğeleri silerek Windows 10’un bir bilgisayarda otomatik olarak alan boşaltmasına izin vermek için yeni bir seçenekte ekliyor.

Microsoft, bu yeni özelliklerin tümünü Nisan ayında Windows 10 Creators Güncelleştirmesinin bir parçası olarak sunacak.