Apple, Yeni Wireless Magic Keyboard’a Sayısal Bir Tuş Takımı Ekliyor

Apple Wireless Magic Keyboard’a Sayısal Bir Tuş Takımı Ekliyor.

Yeni Wireless Magic Keyboard – Tam Sayısal Tuş Takımı Eklendi.

Apple’ın tam sayısal tuş takımı ile yeni bir kablosuz Magic Klavyesi var. Şirket düzenlediği WWDC 2017 etkinliğinin açılışında birçok yeni duyuru yayınladı.

Özellikle sayılarla araları iyi olan kullanıcılar için sevindirici haber. Apple WWDC 2017’de sayısal tuş takımı eklediği donanımı, yeni Wireless Magic Keyboard ‘u duyurdu.

Yeni Wireless Magic Keyboard

Tamam belki de en iyisi değil, ama oldukça harika – Bildiğiniz ve sevdiğiniz Magic Keyboard, Yıldırım şarj ve Apple’ın yeniden tasarlanmış makas anahtar mekanizmaları kullanılarak yaratılmış. Ama ayrıca eklenmiş bir sayısal ped, ek işlev tuşları, home ve page up/page down ve dört yöne tam boyutlu gezinme ok tuşlarına ve space tuşunun hak ettiği alanı veriyor.

Özenle tasarlanmış ince uzun yapısı, Lightning şarj kablosu ile yeni bir donanım sadece 130 dolardan satışa sunuldu. Daha önce kompakt yapılı klavye kullanımı için kaldırılan hesap makinesi tuşları bir anlamda geri dönmüş oldu.

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