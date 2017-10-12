Yenilebilir Sensör Bağırsak Hastalıklarının Teşhisinde Yardımcı Olabilir

Yenilebilir Sensör Bağırsak Hastalıklarının Teşhisinde Yardımcı Olabilir

Yenilebilir Sensör yanlış okumadınız, yenilebilir sensör bağırsaklarınızın durumu hakkında bilgiler verebilir.

Anormallikleri izlemek ve bozuklukların teşhisine yardımcı olmak için bağırsak duvarına yapışan yenilebilir sensör. Özellikle mide hastalıklarının teşhisi sırasında mideyi uzun süre incelemek zor olabilir. Bu nedenledir ki tıbbi teknoloji yutabileceğiniz sensörleri denemeye yönelmiş durumda.

MIT’deki ve Brigham’daki ve Kadın Hastanesi’ndeki araştırmacılar; mide-bağırsak duvarlarına yapışmak üzere tasarlanmış ve rahatsızlıkları takip etmek ve kasılmalarını izlemek için yeni bir sensör inşa ettiler.

Yenilebilir sensör, gastrointestinal rahatsızlıkların potansiyel olarak neden olduğu gıda yavaşlaması gibi atipik hareketi ölçebilir veya; doktorların obezite hastalığı yüzünden tedavi edilen hastalar için yiyecek alımını ve bunların etkilerini izlemelerine yardımcı olabilirler.

Ekip, araştırmalarını Nature Biomedical Engineering dergisinin son sayısında yayımladı.

Yenilebilir Esnek Sensör

Sensörlerin kendileri piezoelektrik malzemelerden üretilir ve bu şekillerden kurtulduğunda bir akım ve gerilim üretir. Ayrıca insan derisinin elastikiyetini taklit eden polimerler içerirler.Gastrointestinal duvarlar esnediğinde ve kasıldığında özelliklerini buna göre ayarlayabilirler. Sensörler domuzlar üzerinde de denenmiş ve iki güne kadar dayanabildikleri gözlemlenmiş durumda.

Gelecekte araştırmacılar, sensörün piezoelektrik potansiyelini kullanmayı umuyorlar – diğer bir deyişle, cihaz diğer özelliklere güç vermek için büküldüğünde enerji üretiyorlar. Gelecekteki bu tür sensörler pillere bile ihtiyaç duymayabilir ve insan vücudunun hareketine dayanabilir ve bundan elektrik üretebilir.

Bilim kurgu filmlerinden gördüğümüz sahneler gerçekleşmeye çok yakın.