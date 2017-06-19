Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Elon Musk’ın Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir

19 Haziran 2017 - 10:19 Güncel Teknoloji
Elon Musk’ın Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir

Elon Musk’ın Şehir içi Trafiği Bitirebilecek Projesinin İlk Müşterisi Los Angeles Olabilir

Elon Musk’ın Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir. Tesla’nın CEO’su Elon Musk Los Angeles’ın trafik tünellerini kullanmaya açık olduğunu söyledi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk Los Angeles belediye başkanı ile yapılan görüşmelerin umut verici olduğunu açıkladı.

Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles

Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir!

Tesla‘nın heyecan uyandıran projesi “Yeraltı Trafik Tünelleri” ‘nin ilk müşterisi Los Angeles olabilir. Dünyanın en tanınmış teknoloji girişimcisi Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ile Boring Company’nin teknolojisini arabalara, bisikletlere ve insanlara yardımcı olacak daha geniş bir yeraltı şebekesinin bir parçası olarak kullanmak için umut verici görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Elbette bu müzakerelerin ne kadar iyi gittiğini tam olarak belli değil, ancak Garcetti bu fikri oldukça sıcak bakıyor. Hatta bir ABC röportajı sırasında Musk’un bu çabasını anlattı.

 

Elon Musk‘ın belirttiği gibi bu konuda teknoloji işin kolay tarafı, asıl zor olan projenin yasal izin boyutu. Los Angeles’in hemen altında bir örümcek ağı gibi yüksek hızda bir tünel taşımacılığı oluşturmak için Boring Company’nin oldukça geniş bir alanı kapsayacak izinler alması gerekmektedir. Yetkilileri bu projeye ikna etmek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek.

Yine de bu bu bir başlangıç. Özellikle arabaları ve trafiği ile meşhur şehirler bu cüretkar ve yenilikçi projeye açık olabilir.

 


 

Elon Musk (Twitter), Adrienne Alpert (Twitter)

Ana Sayfa » Güncel Teknoloji » Elon Musk’ın Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

Daha iyi Kablosuz Şarjın Anahtarı Kuantum Mekaniğinde Yatıyor

Daha iyi Kablosuz Şarjın Anahtarı Kuantum Mekaniğinde Yatıyor

Honda CES ASIA 2017’de Teknoloji Şovu Yaptı, Honda NeuV

Honda CES ASIA 2017’de Teknoloji Şovu Yaptı, Honda NeuV

Tim Cook: Apple Özerk Otomobil Sistemleri Üzerine Odaklanıyor

Tim Cook: Apple Özerk Otomobil Sistemleri Üzerine Odaklanıyor