Elon Musk’ın Yeraltı Trafik Tünellerini ilk Kullanan Los Angeles Olabilir. Tesla’nın CEO’su Elon Musk Los Angeles’ın trafik tünellerini kullanmaya açık olduğunu söyledi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk Los Angeles belediye başkanı ile yapılan görüşmelerin umut verici olduğunu açıkladı.

Tesla‘nın heyecan uyandıran projesi “Yeraltı Trafik Tünelleri” ‘nin ilk müşterisi Los Angeles olabilir. Dünyanın en tanınmış teknoloji girişimcisi Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ile Boring Company’nin teknolojisini arabalara, bisikletlere ve insanlara yardımcı olacak daha geniş bir yeraltı şebekesinin bir parçası olarak kullanmak için umut verici görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Elbette bu müzakerelerin ne kadar iyi gittiğini tam olarak belli değil, ancak Garcetti bu fikri oldukça sıcak bakıyor. Hatta bir ABC röportajı sırasında Musk’un bu çabasını anlattı.

Elon Musk‘ın belirttiği gibi bu konuda teknoloji işin kolay tarafı, asıl zor olan projenin yasal izin boyutu. Los Angeles’in hemen altında bir örümcek ağı gibi yüksek hızda bir tünel taşımacılığı oluşturmak için Boring Company’nin oldukça geniş bir alanı kapsayacak izinler alması gerekmektedir. Yetkilileri bu projeye ikna etmek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek.

Yine de bu bu bir başlangıç. Özellikle arabaları ve trafiği ile meşhur şehirler bu cüretkar ve yenilikçi projeye açık olabilir.

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy

— Elon Musk (@elonmusk) 18 Haziran 2017