Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkıyor? Tarih Açıklandı!

Yerli otomobil ne zaman çıkıyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin trafiğe çıkacağı tarihi verdi. Özlü “2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yerli otomobil 2019 yılında geliyor! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız.

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Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkıyor?

Yerli Otomobil Ticari Taksi Olacak, 2019’a Yetişecek mi?

Yerli Otomobil Ticari Taksi olarak kullanılacak. 2019 yılına yetiştirilmesi planlanan iş modeliyle yerli otomobil ilk olarak ticari taksi olarak kullanılacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. Yerli otomobil projesiyle ilgili konuşan Bakan Özlü, ilk etapta ticari taksiye yönelik bir model geliştirileceğini söylemişti.

Faruk Özlü: Yerli otomobil ticari taksi olarak devreye girecek!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün açıklaması şöyleydi;

“Yerli otomobilde iki koldan çalışıyoruz. TÜBİTAK bünyesindeki çalışma sürüyor. İkinci bir çalışma bakanlık bünyesinde projenin iş modeliyle ilgili. Otomobil yapmak ticari ağırlıklı bir iş. Ticari anlamda bir otomobilin üretilip pazarlanmasına ve küresel başarı elde edilmesine yönelik iş modeli üzerinde çalıştık. Başbakanımıza arz ettik. Aracımız elektrikli bir araç olacak. Öncelikle şehiriçi taksiler için bir model geliştireceğiz. 2019’a yetiştirmeye çalışacağız. İlk aşama ticari taksi şeklinde düşünüyoruz. Otomobil sadece modelle olacak şey değil, farklı segmentlere hitap eden otomobiller olacak. Biz küresel bir başarı hedefliyoruz. Yüksek rakamlarda üretim miktarını yakalayabilirsek maliyetlerin düşeceği açık” dedi.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkıyor? – Yerli otomobil çıkış tarihi