YouTube HDR Desteği Hangi Yeni Android Telefonlar için Geldi?

YouTube HDR Desteğini Yeni Android Telefonlara Sundu!

YouTube HDR Desteği Hangi Yeni Android Telefonlar için Geldi?

YouTube HDR Desteğini Yeni Android Telefonlara Sundu. YouTube HDR Yeni Android Telefonlarda Kullanılabilir, Hangi Modeller bu eğlenceden faydalanabilir?

Bugün itibariyle Pixel, Galaxy S8, Galaxy Note 8, Xperia XZ Premium ve LG V30 bu eğlenceye katılabilecek cihazlar.

Galaxy Note 8 ve Xperia XZ1 Netflix HDR Desteğine kavuşmuştu. Şimdi bu en son çıkan Android modelleri YouTube HDR desteğine de kavuşmuş oldu. Yüksek dinamik aralığındaki videoları oynatma becerisine sahip modeller arasına S8’in kuzeni Note 8’de katıldı.

Bazı Reddit kullanıcıları 1140p60 aralığında videolara erişim sağlamış durumda. Öte yandan SamMobile‘da yer alan habere göre ise tüm kullanıcılar 1080p60 kalitesine erişim sağlayabiliyor denildi. Galaxy S8’de ise 1440p60 görülebiliyor.

Google ise Pixel, LG V30, Sony Xperia XZ Premium’ın da güncellemeyi aldığını söylüyor.

YouTube HDR Desteği Hangi Yeni Android Telefonlar için Geldi?

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