Dünyada bir ilk, YouTube HDR içerikleri Samsung TV’lerde

Dünyada ilk kez YouTube’un HDR kalitesindeki içerikleri 2016 model Samsung Quantum dot TV’lerde izleyicilerle buluşuyor.

YouTube HDR içerikleri Samsung TV’lerde, Samsung TV’lere özel Youtube uygulaması sayesinde HDR içerik desteği geliyor.

Samsung Electronics, YouTube uygulamasının genişletilmiş bir versiyonuyla dünyada ilk defa televizyonda YouTube’un küresel HDR içeriklerini destekleyeceğini duyurdu.

YouTube uygulaması; tüm 2016 Samsung Quantum dot TV’lerde ve UHD TV’lerde mevcut olacak; Aralık ayından itibaren tüm dünyadaki izleyicilerle buluşmaya başlayacak.

Otomatik bir yazılım güncellemesiyle kurulumu gerçekleştirdikten sonra; tüm 2016 Samsung Quantum dot TV ve UHD TV kullanıcıları; zengin içeriğin keyfini çıkarmak ve burada gezinmek için kolay bir yol sunan YouTube’un 4K kanalı üzerinden YouTube uygulamasının içindeki; HDR kategorisini ziyaret ederek HDR içeriklere erişebilecek.

Samsung Electronics Görüntüleme Birimi Başkan Yardımcısı Seline Han,

“YouTube HDR’nin tüm dünyada ulaşılabilir olması ile biz de Samsung’da; en iyi HDR izleme deneyimi sunmaktan ve kullanıcıların keyif alacağı geniş çaplı HDR içeriklerini desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz,” dedi.

Han, Samsung TV’lerin kullanıcılara tamamen evlerinin konforunda, onları içine alacak bir HDR izleme deneyimini yaşatacağını belirtti.

Tanıtım ile eş zamanlı olarak YouTube uygulaması, MysteryGuitarMan ve Jacob + Katie Schwarz gibi popüler YouTube içerik sağlayıcılarının yeni HDR videolarını sunacak.

HDR içerikler hızla artıyor – YouTube HDR içerikleri Samsung TV’de!

HDR içerik sağlayıcılarının sayısının arttığı ve sayısız yaratıcının şimdiden HDR video içeriği ürettiği göz önüne alındığında, YouTube’un HDR desteğinin önümüzdeki yıl daha farklı tarzlarda teklifler sunması ve izleyicilerin talebini gerçeğe yakın bir izleme deneyimiyle karşılaması bekleniyor.

YouTube Ürün Ortaklıkları Direktörü Heather Thompson Rivera,

“Samsung Quantum dot TV’lerde HDR desteğinin başladığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Samsung’un görüntü kalitesine bağlılığını ve bizim mevcut olan en iyi içeriği sunma arzumuzu birleştirerek HDR içerik yaratımını geliştiren ve kullanıcıların mümkün olan en iyi kalitede, çeşitli içeriklerin keyfini çıkarmasına olanak tanıyan güçlü bir ekosistem oluşturmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Geçtiğimiz birkaç yılda en çok aranan ekran teknolojilerinden biri olarak kullanıcılara sunulan HDR, gölge ve renk tonlarındaki en ince farkları bile ortaya çıkarmaya yardımcı olmak üzere bir videonun kontrast oranını analiz eden bir görüntü üretim teknolojisi. Samsung’un Quantum dot TV’si ile eşleştiğinde ise üretilen görüntü, ekranda çok daha gerçekçi ve canlı gözüküyor.

Ayrıca Samsung Quantum dot TV’leri, en ideal HDR izleme deneyimi için optimize edilerek 1000 nit yüksek parlaklık üretebiliyor.

Samsung Akıllı TV’ler hakkında daha fazla bilgi için http://www.samsung.com/tr/tvs/overview/smart/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

YouTube HDR içerikleri Samsung TV!