YouTube Oynatma Hızı Kontrolü Android ve iOS’a Gelebilir

YouTube Mobil Kullanıcılarına Güzel Haber!

YouTube En Kullanışlı Özelliklerini Mobil Cihazlara Getirebilir. YouTube Oynatma Hızı Kontrolü Android ve iOS’a kullanıcılarına sunabilir.

Youtube’un en kullanışlı özelliklerinden birisi Oynatma hızı konusunda bir çok yazı yazılmıştı. Özellikle eğitim videolarını kullananlar için harika bir kullanım sağlayan özellik – playback speed control yakın dönemde mobil kullanıcıların telefonlarına da gelecekmiş gibi görünüyor.

9to5 Google YouTube Android uygulamasının en son sürümünün Pixel üç nokta menüsünde bir hız kontrolü seçeneği fark ettiğini bildirdi.

Henüz başka raporlarda yer almayan bu özellik bir sunucu tarafı güncellemesi mi bilinmiyor. Ancak yakın bir gelecekte bu özelliğin mobil cihazlara da gelmesi olası.

YouTube Oynatma Hızı Kontrolü – playback speed control

YouTube’un masaüstü oynatıcısında olduğu gibi, videoyu normal hızına göre 0,75x, 0,5x veya 0,25x oranında yavaşlatabilir veya 1,25x, 1,5x veya 2x’e kadar yükselterek hızlandırabilirsiniz.

Google is testing speed controls for video playback in the YouTube Android app on 9to5Google