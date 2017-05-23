Artık YouTube TV Apple TV Üzerinde Seyredilebiliyor, Nasıl mı?



YouTube TV’yi Apple TV Üzerinden Seyretmek Artık Mümkün!

YouTube TV abonesi olup evde Apple TV kullanan nadir kişilerden biriyseniz. Size için iyi bir haber var. YouTube TV Apple TV üzerinde seyredilebiliyor. Nasıl mı?

Youtube TV’nin iOS uygulamasına artık AirPlay Desteği geldi. Bu sayede AirPlay Üzerinden YouTube TV’yi Apple TV’nizde seyretme imkanı bulabileceksiniz. Elbette Apple TV uygulaması kadar rahat olmasa da bir çözüm ortaya konmuş oldu.

YouTube TV iOS Uygulaması AirPlay Desteği – YouTube TV Apple TV Desteği

Youtube TV iOS Uygulaması AirPlay Desteği Apple TV’ye izlediğiniz şeyi hızlı bir şekilde göndermenizi sağlar.

Dediğim gibi gerçek bir Apple TV uygulaması veya gerçek zamanlı bir stream box uygulaması daha hoş olabilirdi. Zira Sling,DirecTV ve Hulu’nun kendi uygulamaları olduğunu düşünürsen bunu utanç verici bulanlarda var.

Ev azından YouTube TV aboneleri için yeni bir çözüm var.