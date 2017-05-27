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YouTube’dan Ramazan’a özel “Yoodle” ve içerik

27 Mayıs 2017 - 11:23 Güncel Teknoloji
YouTube’dan Ramazan’a özel “Yoodle” ve içerik

YouTube’dan Ramazan’a özel “Yoodle” ve içerik

Ramazan’a özel bir logo tasarlayan YouTube, ayrıca bu aya özgü içeriklerin yer aldığı özel bir bölüm hazırladı. YouTube’dan Ramazan’a özel Yoodle !

Ramazan heyecanının ana sayfasına taşıyan YouTube, kullanıcıları Ramazan’a özel logosuyla karşılıyor. Ramazan Yoodle’ı bugünden itibaren bir ay boyunca YouTube’un ana sayfasında yer alacak.

YouTube’dan Ramazan’a özel Yoodle !

YouTube’un Ramazan için yaptığı çalışma sadece Yoodle ile sınırlı değil. YouTube ayrıca, Ramazan ile ilgili içeriklerin yer aldığı özel bir bölüm hazırladı. Bu özel bölümde, eğlence programları ve dizilerin yanı sıra Ramazan’a özel yemek tariflerini içeren kanalların bulunduğu pek çok farklı içerik yer alacak.

Özel olarak tasarlanmış bu bölüm sayesinde YouTube kullanıcıları Ramazan ile ilgili içeriklere çok daha kolay bir şekilde erişme imkanına sahip olacak.

Youtube

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