Yüksek Lisans ve Doktora Erken Dönem Başvuruları Başladı

Yüksek Lisans ve Doktora Erken Dönem Başvuruları Başladı

Yüksek Lisans ve Doktora Erken Dönem Başvuruları 2 Mayıs itibariyle Başladı.

Yüksek lisans ve doktora için erken dönem başvuruları 2 Mayıs Salı günü başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler erken dönem kayıt için 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Lisans mezunlarının kariyer planlamalarında yüksek lisans eğitimi ayrı bir yer tutuyor. Bir yandan çalışma hayatına devam ederken, öte yandan yüksek lisans yaparak mevcut bilginin üzerine yenileri eklemek, yeni yöntemler öğrenmek ve uygulamak ciddi avantajlar sağlıyor.

Yüksek lisans programlarının iş yaşantısına devam eden kişilere kendilerini daha iyi geliştirme imkanı sunduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Ayağ;

“Hangi branştan mezun olunduğu önemli değil. Lisans mezunları iş yaşamına adım attıklarında eğitim anlamında bilinçlenme yaşıyor. Sektörü görüp genel lisans eğitiminin yeterli olmadığını fark ediyor. Örneğin endüstri mühendisliği lisans eğitimini tamamlayıp endüstri mühendisi olarak çalışan, ancak yönetici pozisyonunda olan biri finans alanında yüksek lisans yapıp yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyebiliyor. Ya da salt mühendislik görevini yürütüyorsa, eksikliklerini tamamlamak, teorik bilgisini arttırmak için yine lisans eğitimi aldığı mühendislik alanında yüksek lisans yapmak isteyebiliyor. Alan seçimi bireyin çalıştığı sektörün durumu ve şartlarıyla ilintili olarak şekilleniyor. İki farklı tercihin de iş hayatında orta ve uzun vadede büyük avantajları var” şeklinde konuştu.

Programların 3’te 2’sini çalışanlar oluşturuyor

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde en çok Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programlarının tercih edildiğinin bilgisini veren Ayağ;

“Enstitüdeki bazı programlarımızın tezli ve tezsiz ile İngilizce-Türkçe versiyonları vardır. Ayrıca doktora programlarında yine Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Biyo informatik ve Genetik ve Yönetim Bilişim Sistemleri programları bulunmaktadır. Bu programlar, katılımcıların iş hayatında üst kademelere daha kolay ulaşmalarını sağlayabiliyor. Programlarımızın 3’te 2’sini çalışanlar oluşturuyor. Sektörde çalışanlar yoğunlukta olduğu için bu noktada sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalar yoğunluk kazanıyor. Öğrenci teorinin yanında tez çalışmasını kendi çalıştığı alanda yürüterek ciddi bir uzmanlık elde edebiliyor. Tamamen teoriyle değil, teoriyle birlikte uygulamanın ve pratiğin harmanlandığı bir yapıdan söz etmek mümkün. Zaten böyle de olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Ders saatlerini çalışan öğrencilerin zor durumda kalmasını engelleyecek şekilde programladıklarını söyleyen Ayağ, “Derslerimiz genellikle 18.00-21.00 arasında gerçekleştiriliyor. Hafta sonu da bizim için bir opsiyon” dedi.

http://www.khas.edu.tr/742/fen-bilimleri-enstitusu

http://www.khas.edu.tr/

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