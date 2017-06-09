YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017

Müslüman Alemi için Kutsal Ramazan Ayında Size Yardımcı Olacak Yabancı Uygulamalar

YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017. Ramazan Ayında Size Yardımcı Olacak 7 Özel Uygulama. Yabancı Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017 Yenilendi.

Müslümanlar için Ramazan, İslam takviminde kutsal aylardan biridir. Sadece bizim coğrafyamızda değil Afrika’dan Arap Yarımadasına ve dünyadaki milyonlarca Müslüman, yaklaşık 30 gün süren bu süre zarfında ruhsal disiplin ve arınma yürüten Ramazan dönemini geçirmekte.

Daha önce de Ramazan Mobil Uygulamaları 2017 Listesi yapmıştım. Bu kez yabancı uygulamalara bir göz atalım dedim.

Ramazan Ayında size yardımcı olabilecek ve indirmeyi düşünebileceğiniz 7 özel yabancı mobil uygulama.

YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017 !

1. Quran Majeed

Kuran Majeed, Kuran’ın bir kopyasını mobil cihazınıza almanızı ve tabletinizin veya akıllı telefonunuzdan okumak ve göndermek için kullanışlı olmasını sağlar. Aynı zamanda Kur’an’ın 45 farklı dilde çevirisi var.

Available on: Android ve iOS

2. Ramadan Legacy

Ramazan Legacy uygulaması, kullanıcıların ay boyunca Ramazan aktivitelerini takip etmelerini sağlar. Ayrıca Ramazan yolculuğunu başkalarıyla fotoğraflar vasıtasıyla paylaşma olanağı da sağlar.

Available on: Android ve iOS

3. InstaDeen Lite

InstaDeen Lite, sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında Kuran ayetleri veya İslam alıntılarıyla fotoğrafları paylaşmak isteyenler içindir.

Available on: iOS

4. ShareTheMeal

ShareTheMeal uygulaması ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olanları da düşünebilirsiniz. Uygulama, bir düğmeye dokunarak dünyanın her yerinde aç çocuklara yiyecek bağışta bulunmanızı sağlar.

Available on: Android ve iOS

5. Muslim Dua Now

Müslüman Dua, şimdi 18 önemli kategoriye ayrılmış İslami duaların tam bir kataloğuna sahip. Ayrıca bir çeviri özelliği vardır.

Available on: Android ve iOS

6. Muslim Pro – Ramadan 2017

Sadece Ramazan için bir uygulama indirmek istiyorsanız, büyük ihtimalle Müslüman Pro – Ramazan 2017 uygulamasını indireceksiniz. Özellikleri, oruç tutma süreleri, bulunduğunuz yere göre doğru namaz vakitleri ve fonetik ve sesli okumalar içermektedir.

Available on: Android ve iOS

7. Zabihah

Zabihah, bulunduğunuz yere göre en yakın Halaal restoranını bulmanıza yardımcı olur. Helal gıdalar için yararlı bir kılavuzdur ve aynı zamanda en yakın pazarları ve camileri coğrafi olarak konumlandırır.

Available on: Android, iOS, Blackberry ve Windows Phone

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