YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017
Müslüman Alemi için Kutsal Ramazan Ayında Size Yardımcı Olacak Yabancı Uygulamalar
YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017. Ramazan Ayında Size Yardımcı Olacak 7 Özel Uygulama. Yabancı Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017 Yenilendi.
Müslümanlar için Ramazan, İslam takviminde kutsal aylardan biridir. Sadece bizim coğrafyamızda değil Afrika’dan Arap Yarımadasına ve dünyadaki milyonlarca Müslüman, yaklaşık 30 gün süren bu süre zarfında ruhsal disiplin ve arınma yürüten Ramazan dönemini geçirmekte.
Daha önce de Ramazan Mobil Uygulamaları 2017 Listesi yapmıştım. Bu kez yabancı uygulamalara bir göz atalım dedim.
Ramazan Ayında size yardımcı olabilecek ve indirmeyi düşünebileceğiniz 7 özel yabancı mobil uygulama.
YurtDışında Kullanabileceğiniz Ramazan Mobil Uygulama Listesi 2017 !
1. Quran Majeed
Kuran Majeed, Kuran’ın bir kopyasını mobil cihazınıza almanızı ve tabletinizin veya akıllı telefonunuzdan okumak ve göndermek için kullanışlı olmasını sağlar. Aynı zamanda Kur’an’ın 45 farklı dilde çevirisi var.
2. Ramadan Legacy
Ramazan Legacy uygulaması, kullanıcıların ay boyunca Ramazan aktivitelerini takip etmelerini sağlar. Ayrıca Ramazan yolculuğunu başkalarıyla fotoğraflar vasıtasıyla paylaşma olanağı da sağlar.
3. InstaDeen Lite
InstaDeen Lite, sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında Kuran ayetleri veya İslam alıntılarıyla fotoğrafları paylaşmak isteyenler içindir.
Available on: iOS
4. ShareTheMeal
ShareTheMeal uygulaması ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olanları da düşünebilirsiniz. Uygulama, bir düğmeye dokunarak dünyanın her yerinde aç çocuklara yiyecek bağışta bulunmanızı sağlar.
5. Muslim Dua Now
Müslüman Dua, şimdi 18 önemli kategoriye ayrılmış İslami duaların tam bir kataloğuna sahip. Ayrıca bir çeviri özelliği vardır.
6. Muslim Pro – Ramadan 2017
Sadece Ramazan için bir uygulama indirmek istiyorsanız, büyük ihtimalle Müslüman Pro – Ramazan 2017 uygulamasını indireceksiniz. Özellikleri, oruç tutma süreleri, bulunduğunuz yere göre doğru namaz vakitleri ve fonetik ve sesli okumalar içermektedir.
7. Zabihah
Zabihah, bulunduğunuz yere göre en yakın Halaal restoranını bulmanıza yardımcı olur. Helal gıdalar için yararlı bir kılavuzdur ve aynı zamanda en yakın pazarları ve camileri coğrafi olarak konumlandırır.
Available on: Android, iOS, Blackberry ve Windows Phone
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