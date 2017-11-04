Yüzde 20 İNDİRİMLİ 111 Adet Otomobil 11.11 Etkinliğiyle n11.com’da

111 adet otomobil 11 Kasım’a özel yüzde 20’ye varan indirimle satışa çıkıyor

Yüzde 20 İNDİRİMLİ 111 Adet Otomobil 11.11 Etkinliğiyle n11.com’da.

E-ticaret platformu n11.com’un her yıl 11 Kasım’da dev indirimlere sahne olan Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’le, 111 otomobili yüzde 20’ye varan indirimlerle satışa sunmasına günler kaldı. 111 otomobil sadece 11 Kasım gününe özel 111.000TL’den satışa açılacak.

Açık pazarda ve online otomobil satışında ilkler arasına girecek nitelikte bir iş birliğine imza atan n11.com; 11 Kasım’da 111 adet Volkswagen Yeni Golf’ü yüzde 20’ye varan indirimle satışa açıyor. n11.com’da satışı tek gün ile ve 111 adetle sınırlı olacak Yeni Golf Comfortline 1.6TDI 115PS DSG modeli iki farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Yüzde 20 İNDİRİMLİ 111 Adet Otomobil

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 137.984 TL olan Atlantik Mavi rengi 111.900 TL’den; 136.700 TL fiyata sahip olan Tornado Kırmızı seçeneği ise 111.000 TL’den alıcılarıyla buluşacak.

11.11’e özel olarak sadece bir gün gerçekleştirilecek online otomobil alışverişinde; 111 adet Yeni Golf Comfortline 1.6 TDI 115 PS DSG modeli, 11 Kasım sabahı satışa açılacak. Akbank Direkt ile satın alınabilecek otomobiller, 11 Kasım 2017 tarihinde n11.com web sitesinde ve mobil uygulamasında satışta olacak.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde online Golf ve Yeni Beetle satışına imza atan n11.com, toplam 11 otomobili sadece 11 Kasım tarihinde sürpriz fiyatlarla online satışa açmış, n11.com üzerinden 10 otomobil 4 saat içerisinde satılmıştı.