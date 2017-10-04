Zeiss Lensli Nokia 8 Türkiye’de Vodafone ile Satışa Sunuluyor, İşte Fiyatı?

Nokia 8 Türkiye’de Satışa Sunuluyor

Zeiss Lensli Nokia 8 Türkiye’de Satışa Sunuluyor, İşte Fiyatı? HMD Global’in yeni amiral gemilerinden Nokia 8 Nihayet Türkiye’de satışa sunuluyor. İlk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak ve yeni Nokia 8 Türkiye Satış Fiyatı 3.299 TL olarak belirlendi.

Çift Görüş modunu kullanarak gerçek zamanlı canlı aktarım ile aynı anda hikâyenin iki tarafını anlatma şansı veren ZEISS lensli Nokia 8, Ekim ayında 3299 TL fiyatıyla Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor.

İlk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak olan Nokia 8, Vodafone’un Akıl Almaz Değişim Kampanyası kapsamında 2040 TL’ye varan indirimlerle sunulacak.

Nokia telefonların evi HMD Global, yeni Nokia 8’in Ekim ayından itibaren 3299 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Nokia 8, ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak.

Nokia 8, ZEISS lens ile ilk işbirliği de dâhil olmak üzere dünyada ilk olan üç özelliği Android akıllı telefonlara taşıyor. Özünde performans ve temiz Android ile bugüne kadarki en gelişmiş yekpare alüminyum kasa tasarımı bulunan Nokia 8, gerçek bir amiral gemisi Nokia akıllı telefonun tüm ayırt edici özelliklerine sahip.

Yeni Nokia 8 Türkiye ‘de!

HMD Global Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Per Ekman;

“Türkiye’de görsel ağırlıklı sosyal medya kanallarının hızla arttığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte akıllı telefonların sosyal medya kullanımının merkezinde yer aldığını biliyoruz. Nokia 8 ile birlikte Türkiye’deki kullanıcıların yarattıkları ve paylaştıkları içerikten memnuniyet duyacakları eşsiz teknolojileri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nokia 8’in inovatif yaklaşımı ve kendine özgü deneyimi ile tüm Türkiye’deki içerik üreten kullanıcılara ilham vermeyi hedefliyoruz” dedi.

HMD Global ile Nokia telefonlar konusunda yapılan iş birliğine değinen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ;

“Vodafone Türkiye olarak, akıllı telefonu herkes için erişilebilir kılmak üzere yatırımlarımızı sürdürüyor, herkesin en iyi telefona sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, kalitesi ve teknolojisiyle tüm dünyanın tanıdığı ve beğendiği Nokia markasının sahibi HMD ile iş birliğimizi bir adım öteye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nokia’nın sosyal medya paylaşımlarında çığır açacak yeni akıllı telefonu Nokia 8, özel fırsatlarla ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak. Yeni Nokia 8’in hem üstün teknik özellikleri hem de milyonlarca Nokia’severin yoğun ilgisi sayesinde Türkiye akıllı telefon pazarında başarılı olacağına eminiz” dedi.

Daha az selfie, daha fazla bothie

Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor. ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Böylece tek bir dokunuş ile bu dünyanın ilk canlı aktarım becerisi, özel anılar yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor.

Nokia 8, aynı zamanda özel Hollywood teknolojisini kullanıcıların avucuna getiren Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. OZO 360° ses, 4K videolara tam anlamıyla sizi saracak ses deneyimini sunuyor. Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8’in kusursuz yekpare kasası, tek bir 6000 serisi alüminyum bloktan hassasiyetle çıkarılmış ve yalın tasarımı 40 aşamalı bir işleme, anotlama ve cilalama sürecinden geçirilerek güzelleştirildi. Nokia 8, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 835 mobil işlemcisine sahip ve bunu saf, güvenli ve en güncel Android deneyimi ile olağanüstü performansı garanti ediyor.

Yeni Nokia 8 Aksesuarları

Her Nokia 8 sahibinin aktif yaşam tarzı için özel olarak geliştirilmiş bir dizi aksesuar sunuyor. Nokia 8, hafif, su ve toz geçirmez birinci sınıf Nokia Aktif Kablosuz Kulaklık Seti ile harika bir uyum içinde çalışıyor. Görünümde de mükemmel uyum için alüminyumdan yapılan bu kulaklık seti, hoş bir tasarıma sahip. Nokia akıllı telefonlarının eksiksiz aksesuarlar portföyünde kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, araç içi şarj cihazları, kasalar ve ekran koruyucuları bulunuyor.

Nokia 8, cilalı mavi, cilalı bakır, temperli mavi ve çelik renkleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Ekim ayı içerisinde 3299 TL ortalama perakende fiyatı ile Vodafone’un yanı sıra perakende kanaldan satın alınabilecek. Nokia 8 hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/tr_tr/phones/nokia-8 adresini kullanabilirsiniz.

Vodafone’dan akıl almaz kampanya – yeni Nokia 8 Türkiye’de ilk üç ay sadece Vodafone’da

Nokia 8, ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak. Vodafone’un Akıl Almaz Değişim Kampanyası kapsamında 2040 TL’ye varan indirimlerle sunulacak olan Nokia 8; tarifeye ek ayda 65 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satın alınabilecek. Vodafone, her müşteri ihtiyacına hitap eden geniş tarife portföyü ve bu tarifelerle birlikte; sunduğu akıl almaz servis seçenekleri ile Nokia 8 sahibi olmayı kolaylaştıracak.

Yeni Nokia 8 Hakkında tüm detaylar burada