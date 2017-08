Elektrik Hattı Üzerinden 1000 Mbps internet, Zyxel PLA5236

Mükemmellik Ödüllü Zyxel PLA5236 ile elektrik hattı üzerinden 1000 Mbps internet

Zyxel, mükemmellik ödüllü PLA5236 ağ genişleticisi, elektrik hattı üzerinden kablosuz internet kapsama alanını çok katlı ya da geniş alan kaplayan binanızın her noktasına genişletirken, 2 adet Gigabit Ethernet portu sayesinde 4K/UHD yayın izleme ve takılma yaşamadan online oyun oynamayı mümkün kılıyor.

Ağ teknolojileri alanında önde gelen markalardan Zyxel, Taiwan 2017 Mükemmellik Ödüllü ürünü PLA5236 1000 Mbps Powerline AC900 Kablosuz Ağ Genişletici cihazını Türkiye’de satışa sundu.



HomePlug AV2 ve 802.11ac teknolojisine sahip olan PLA5236, 1000 Mbps kablolu gönderme ve alma hızı ve 5GHz frekansta 867 Mbps’a kadar kablosuz bağlantı hızı sunuyor.

Evlerde ve küçük işletmelerde bir noktadan diğer noktaya kablo çekmeye gerek kalmadan 300 metre mesafeye kadar elektrik hattı üzerinden internet bağlantısını genişletebilen PLA5236 kiti kolay kurulumu ile kullanıcı dostu bir cihaz. Ürün prize takıldığı anda evdeki veya ofisteki elektrik şebekesini kullanıma hazır bir internet ağına dönüştürüyor.

Daha fazla kapsama alanı için çift anten

PLA5236, eviniz veya ofisiniz için maksimum kablosuz kapsama alanı sağlamak için güçlü kablosuz sinyaller sağlayan 2 adet yükseltilmiş anten ile tasarlanmıştır.

Bağlanmak için tek tuşa basmanız yeterli

PLA5236 internet bağlantınızı şebeke üzerinden dairenizin veya ofisinizin her noktasına taşıyabilmek için PLA5206 v2 ile birlikte kit olarak çalışıyor. Bir kez şebekeye internet sinyalinin verilmesinin ardından istenildiği kadar adette PLA5236 kullanılarak kablosuz ve kablolu ağın kapsama alanı genişletilebilir. Birden fazla PLA5236 bağlamak gerektiğinde ise Şifrele (RESET/ENCRYPT) düğmesine basmak yeterli oluyor.

Easy Setup ve ONE Connect uygulamaları ile kolay yönetim

PLA5236’yı kurmak için gelişmiş ağ bilgisine sahip olmak gerekmiyor. Google Play’den Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Zyxel Easy Setup uygulaması ile kurulum ve ayarlama işlemi için kullanıcıyı yönlendirerek yardımcı oluyor.

Bir diğer Android uygulaması ONE Connect ile ağ trafik verileri izlemek, yönetmek ve Wi-Fi ayarlarının tüm Zyxel cihazlara senkronize etmek mümkün. ONE Connect uygulaması, bilgisayara ihtiyaç olmaksızın ONE Connect uyumlu router ve kablosuz genişletici cihazların ayarlarının yapılabilmesini sağlıyor.

Wi-Fi otomatik konfigürasyon özelliği de sunan uygulama üzerinden, misafirlerin kullanımı için süre sınırlamalı Wi-Fi erişimi ayarları yapılabiliyor. Uygulama üzerinden ONE Connect destekli PLA cihazların Wi-Fi ayarları da yapılabiliyor.

Farklı senaryolar için üç farklı kurulum alternatifi

Zyxel PLA5236 aynı anda 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarında bağlantı özellikleri sunmasının avantajı ile kullanıcıya; üç farklı kurulum alternatifi sunuyor:

İki Gigabit LAN portu esnek bağlantı sağlar

En sevdiğiniz kablolu Ethernet cihazlarını elektrik hattı ağına Gigabit sınıfı hızlarla bağlayabilirsiniz. Zyxel PLA5236, video oyun konsolları, akıllı TV‘ler; ağa bağlı set üstü kutular ve masaüstü bilgisayar sistemleri için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Kablosuz Veri Hızı AC 900 Mbps

En yeni akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda en yüksek hızı elde etmek için; ağınızı kolayca 802.11ac teknolojisi ile genişletebilir veya yeni bir kablosuz ağ oluşturabilirsiniz.

WPS

WPS teknolojisini destekleyen telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi cihazları bağlamak için ürünün WPS düğmesine basmak yeterli oluyor.

