2017 Asgari Ücreti 1404 TL 6 Kuruş Oldu, 6.5 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor!

2017 Yılı için merakla beklenen asgari ücret rakamı belli oldu!

2017 Asgari ücret yüzde 8 zamla net 1404 TL 6 Kuruş olarak açıklandı.

Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılı için asgari ücretin yüzde 8 artışla net 1,404 liraya çıkarıldığını açıkladı.6.5 milyon çalışan doğrudan ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç tamamlandı. 2017 yılı için asgari ücretin neti bin 404 lira oldu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda alınan karar açıklandı.

Asgari ücret 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş oldu. Asgari ücretin 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğu açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

2017 Asgari Ücret 1404 TL 6 Kuruş Oldu!

Bakan Müezzinoğlu, Komisyonda olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını ve üçlü imza için uğraştıklarını belirterek, buna rağmen işçi kesiminin imzasını alamamalarına üzüldüğünü söyledi.

Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını bildirdi.

Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu şunları söyledi:

*Bir ortak karar vermeye çalıştık. Üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştuk. Türk –İş’in imzasının da burada olmasını çok isterdim.

*Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade ediyorum.

ASGARİ ÜCRET TEK KADEMELİ OLDU

*Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim.

BİN 404 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 1404 lira.

2017 Brüt Asgari Ücret 1777 TL 50 Kuruş

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